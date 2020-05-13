中鋼股東看過來 開放7-11兌換紀念品的條件及時間出爐

中鋼 (2002-TW) 今年股東會紀念品「鯨彩都繪抗菌鋼杯」發放，與統一超 (2912-TW) 合作，開股東會紀念品領取創舉，中鋼今 (13) 日也公告兌換條件以及方式，採「先預訂、再領取」，不過僅限持有 1000 股以上的股東，零股股東仍得完成線上投票再到指定地點領取。

中鋼今年配合主管機關發布之股東會防疫指引，減少股東排隊領取紀念品造成感染新冠肺炎 (COVID-19) 風險，取消往例由證券公司以受託代理方式發放紀念品，新增藉由超過 5700 家 7-ELEVEN 門市登記 / 領取紀念品之選項，以有效分散兌領人潮避免群聚。

針對超商兌換條件及方式，中鋼指出，持股滿 1000 股以上且未交付委託書予徵求業者之股東，可於 7-ELEVEN 門市登記領取紀念品，領取方式參考口罩預購模式，採「先預訂、再領取」兩段式。

其中，預訂期間為 6 月 5-8 日共四天，股東可就近至 7-ELEVEN 門市 ibon 生活便利站進行預訂登記；領取期間則為 6 月 11 日至 15 日五天，憑今年股東會開會通知書正本第二聯 (背面為第五聯)，至原先預訂登記之門市 ibon 生活便利站列印領取單後，於櫃檯兌領紀念品，未於前述預訂期間內登記之股東，則將無法於領取期間領取紀念品。

另外，持股滿 5000 股以上中鋼股東，可於 5 月 25 日至 6 月 1 日徵求期間，至開會通知書所列徵求地點，交付委託書予徵求業者以兌領紀念品。

而持股未滿 1000 股，或是未於徵求期間交付委託書予徵求業者，且未於 7-ELEVEN 門市取貨期間兌領紀念品的股東，在 05 月 20 日至 6 月 16 日期間完成電子投票後，可持身分證明文件於 6 月 22-24 日上班時間至指定地點領取，或於股東會當天親自出席股東會領取紀念品。

中鋼強調，每位股東限領一份紀念品，股東如已將委託書交付徵求地點，或已於 7-ELEVEN 門市領取紀念品，即使已完成電子投票，將無法再領取紀念品。