台塑：今年石化業景氣不容樂觀 已做好長期抗戰準備

台塑 (1301-TW) 今年股東會年報出爐，台塑表示，此波石化景氣榮景為期 4 年，是歷年最長的一次，但未來 3 年全球大量新產能開出，大於需求成長速度，今年石化業景氣不容樂觀，面對全球景氣前景不明及石化新產能大量開出，營運面臨更多挑戰，已做好長期抗戰心理準備。

台塑致股東報告書中指出，依 IHS 預估，今年全球乙烯產能淨增加約 1320 萬噸，需求若以 GDP 成長 1.3 倍估算，約僅增加 700 萬噸，全球乙烯呈現供過於求。

其中，美國在頁岩氣投資浪潮下，共有 11 座合計年產 1243 萬噸新建乙烯廠投資計畫，2018 至去年為投產高峰， 已有 7 座共年產乙烯 763 萬噸 (含轉投資 33% 台塑烯烴美國年產 120 萬噸) 完工投產，其餘 4 座年產共 480 萬噸，將在未來 3 年陸續完工投產。

由於上述新建乙烯廠配套下游產品主要為 PE，預估這 5 年新增產能達 820 萬噸，北美市場在 PE 大幅擴建下，已呈現供給過剩局面，業者挾頁岩氣生產成本優勢，勢必將新產能大部分外銷，預期今年對亞洲石化產品市場衝擊將日益嚴重。

台塑指出，石化景氣循環週期約 10 年，其中處於榮景期間約僅 2 至 3 年，此波石化景氣榮景從 2015 年起，因中國經濟成長及需求帶動已延續 4 年，是歷次榮景中時間最長的一次 ，但由於未來 3 年全球新增石化產能大量開出，且大於需求成長速度，預期今年石化業景氣不容樂觀。

台塑表示，今年面對全球景氣前景不明及石化新產能大量開出，營運勢必面臨更多挑戰，已做好長期抗戰心理準備，除將深化 AI 應用，並持續進行前瞻性及高附加價值產品與製程技術研究開發，且整合過去自動化及數位化基礎，應用 AI、 5G、量子電腦與區塊鏈等新技術，推動產銷優化與管理模式創新的產業鏈數位轉型。

此外，儘管國內乙烯廠歲修天數及影響產能較去年增加，原料不足部分將規劃進口，追求「全能生產 、全能銷售」，且因應中國新冠肺炎疫情，配合加工外銷客戶外移，彈性調整銷售策略，持續降低中國市場依存度，分散市場至南亞、東南亞、非洲及紐澳等新興市場，並在孟加拉與荷蘭等地設立海外倉 庫。

在轉投資公司方面，持股 22.66% 的台塑美國公司，因聚烯產品供過於求態勢仍將持續，導致獲利減少，加上新冠肺炎疫情引發中國經濟增速顯著下降，導致經濟有進一步減緩風險，預期整體利益恐不如去年。

持股 29.16% 的福欣特殊鋼公司，預期今年受新冠肺炎疫情影響，鋼品市場需求下滑，將擴大銷售超純鐵素體等差別化產品，並增加熱軋代工越南台塑河靜鋼鐵公司碳鋼，全產全銷，虧損可望減少，並正進行年產 30 萬噸冷軋廠新建工程，預定今年底完工投產。

至於去年投資的銘安科技，台塑持有股權 19.15%，該公司年產生物可分解複合膠粒 4 千噸，主要自用生產一次性使用的民生消費用品，如餐具、紙杯、吸管等可分解塑膠產品，並外銷歐美地區，預期 今年第 2 季中科虎尾廠投產後，年產能可提升至 2 萬噸，受惠全球限塑政策持續升溫，將可轉虧為盈。