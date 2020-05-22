〈台電股東會〉去年累虧843億元 已連15年未發放股利

台電今 (22) 日舉辦股東會，董事長楊偉甫表示，去年稅後純益約 167.47 億元，但待彌補累積虧損仍高達 1008.61 億元，累計虧損 843.02 億元，因此已連續 15 年不發放股利。

根據台電財報，去年營收 6382.61 億元、支出 6202.83 億元，稅前淨利 179.78 億元，扣除所得稅後，純益達 167.47 億元，經填補其他綜合損益 2 億元，累計虧損自 1008.61 億元降至 843.02 億元。

楊偉甫表示，依電價公式，每年都會提供台電 3-5% 合理利潤，保障彌補虧損，台電也自 2015 年開始都有盈餘，但依公司法規定，公司盈餘需先彌補虧損，不能發放，對股東連續 15 年未拿到股利表達抱歉。

楊偉甫進一步指出，台電是國營事業，肩負許多政策性任務，因此在營運上有許多負擔，努力爭取股東權益是台電努力的目標，去年台電累計虧損已經降到千億元以下，預期今年狀況不會比去年差，將盡全力達成任務，創造更多盈餘。

台電近年也努力推動多角化經營，為滿足國內企業綠電需求，台電在今年 4 月也獲能源局核發再生能源售電業執照，正規劃未來銷售自建綠電。

但台電今年第 1 季仍虧損 73 億元，累計今年前 4 月虧損約 100 億元。