商總提三建言解封振興經濟 籲6/1發放消費券

全國商總理事長賴正鎰今 (21) 日針對政府重啟經濟與邊境解封，提出「便、立、通」三建言，呼籲政府 6 月 1 日發放消費券及著手開通國際商務通道，7 月 1 日安心國旅上路，8 月 1 日開放與國際旅遊聯盟地區人民往來，才能力拚全年 GDP 保 1%。

賴正鎰說，據商總持續對 142 個公會滾動式調查結果顯示，4 月都會型旅館訂房率不到 1 成，觀光飯店訂房率約 1.5 成；交通運輸產業 4 月持續嚴重衰退，小客車短租租賃業績衰退至少 8 成以上。

其他行業方面，以觀光工廠型態為主的糕餅業者，4 月營業衰退情形高達 8.5 成；電影業 4 月持續衰退近 9 成，加上無新片上映，營運不見起色；不動產仲介業 4 月營收突降 5 成以上；餐飲業 4 月營收衰退約 6 至 7 成，但 5 月前兩周，已明顯感受 1 至 2 成客人回流，後續仍有待觀察。

賴正鎰指出，部分百貨零售或餐飲業者等不到政府振興方案或消費券，只好紛紛結合地方各行業或商圈，推出刺激消費振興券自救；呼籲政府加速並擴大企業紓困、發放個人補助金與小額貸款，多鼓勵國人到餐廳用餐，以國內旅遊取代出國，並針對商務旅遊解封，提出「便、立、通」三建言。

第一，「便」民使用，快速發放消費券，最好是 6 月 1 日就上路，不可晚過 6 月中旬。建議政府直接發放振興消費券，限 3 個月內使用完畢，便民便捷。

第二，「立」即上路，交通部規劃防疫旅遊踩線首發團於 5 月 27 日出發，卻要等到 8 月 1 日至 10 月 31 日，才啟動安心旅遊及公共運輸擴大鬆綁，旅遊旺季暑假都過了，盼能提前至 7 月 1 日上路，並由政府全額補助整團遊覽車等交通車資，才有可能激勵民眾出遊，帶動周邊消費成長，刺激內需市場動能。

第三，「通」達國際，台灣防疫情形遠比他國好，對國際旅遊及邊境管制態度卻過於保守，預定 10 月 1 日才開放，稍嫌太晚。

賴正鎰認為，政府應運用快篩技術，儘速建立安全便捷的新邊境檢疫機制，與周邊疫情穩定的國家，針對建立開放雙邊或多邊聯盟商務或觀光旅遊機制展開協商，建議 6 月起就可先開放商務綠色通道，逐步回復正常商貿往來，8 月起就能與國際旅遊聯盟地區人民往來，為觀光注入活水。