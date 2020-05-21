中共政協開幕 雷軍提4大建議關注互聯網、中小企業金援

週四 (21 日) 下午 3 點中國政協會議開幕，中國全國政協主席汪洋在會議上作政協工作報告，指出未來會落實中共中央新部署、新要求，並指出「四大工作項目」。

四大工作項目分別是：貫徹中共中央政協工作會議精神、慶祝人民政協成立 70 週年系列活動、推動雙向發力更加富有成效、積極投身對抗新冠肺炎疫情。

汪洋在本屆工作報告上，並特別向美國參議院、眾議院眾議院分別通過所謂涉港、涉疆等法案發表嚴正聲明，表示將堅定維護中國的國家核心利益。

另外，中國政協本次對台灣方面的工作報告文字則相當少，汪洋僅表示，將會深化與台灣有關黨派團體、社會組織、各界人士交流交往，就僑務工作等調研考察。

雷軍：提四大建議，關注互聯網、中小企業金援

而在人大開議前，中國全國人大代表、小米集團董事長兼 CEO 雷軍表示將在出席大會時提交四份建議，主要關於互聯網產業、智慧終端預警、中小企業金援，及以引進國際人才等方面。

以下為雷軍建議重點：

1.《關於推動衛星互聯網行業發展的建議》

將「衛星互聯網」作為重點發展的戰略新興產業納入「十四五」發展規劃，明確衛星互聯網相關商業航天企業是國家航天事業的重要組成部分；

進一步放開對民營企業應用商業衛星開展商業服務的行業准入限制等建議。

2.《加快運用智能手機、電視等智能終端建設我國災害預警等公共服務體系的建議》

在災害監測預警領域的技術研發方面，建議扶持重點科研項目；

在產品應用方面，建議從產業鏈出發，制定完善一套完整的全災害監測預警產業目錄，並擴大政府採購範圍，鼓勵更多企業加入招投標；

鼓勵科研院所加大成果轉化力度、加快成果轉化進程，優化投融資模式，提高基礎科研工作者收益比例等。

3.《關於完善小微企業融資服務的建議》

推進金融機構融資服務堅持風險定價。

加強運用金融科技和大數據能力，降低服務成本。

扶持中小銀行專注進行小微企業融資服務。

加大力度發展天使投資、創業投資、股權融資、供應鏈金融等融資方式，形成充足多元的資金供給體系，促進高成長、高風險並存的科技創新型小微企業發展；同時通過稅收調節等手段鼓勵以上融資方式更好地投入到小微企業。

4.《關於加大力度引進國際高層次人才的建議》