1-2月期的千萬元特獎發票還有7張沒人領 3張花不到30元就中獎

3 月開獎的 1-2 月期統一發票共開出 18 張特別獎、14 張特獎，根據財政部統計，目前 1000 萬的特別獎已經領走 11 張，還有 7 張尚未兌領、其中 3 張更是以銅板價消費就兌中千萬大獎。

財政部統計，1-2 月期統一發票獎金百萬以上的發票共開出 32 張，其中 1000 萬的特別獎開出 18 張、已經兌領 11 張；200 萬元的特獎共開出 14 張、已經兌領 10 張。

根據賦稅署資料，還沒兌領 7 張特別獎發票中，有 3 張是花小錢就兌中大獎的幸運兒，其中一張是由台南市新營區的民治路商行所開出，消費者只花 12 元購買抽取式衛生紙就兌中 1000 萬大獎；另有 2 張分別從高雄市楠梓區的麵包店、台北市中正區電子材料行開出，兩張發票消費金額分別只有 20 元，同樣兌中千萬大獎。

另外，如果你習慣透過外送平台點餐，可能也要翻翻信箱的電子郵件，Uber eats 在 1-2 月同樣開出一張千萬元的特別獎，消費者花費 225 元點餐就兌中千萬元大獎。

要注意的是，由於 Uber eats 屬於跨境電商，因此依規定需開立雲端發票，消費發票與中獎通知將寄送到會員所註冊的電子郵件信箱，並無實體紙本發票，習慣以外送平台點餐的民眾不妨多加留意。

財政部提醒，1-2 月期的統一發票從 4 月 6 日開放領獎，可兌領期限為期三個月，換言之最晚必須在 7 月 6 日完成兌領，避免與財神擦身而過。