蔡明彰觀點：深水養大魚 低本益比成長股後勁強

今天報告的主題是「深水養大魚，低本益比成長股後勁強」。

現在全球的股市恐怕會出現天花板的效應， 美國聯準會 (Fed) 旗下亞特蘭大分行模型的估計，第二季美國的 GDP 將會大幅衰退 42.8％，之前的預測是衰退 34.9％，顯示新冠疫情對美國的經濟呈現了二戰以來最大的一個降幅。

至於中國第二季，因為正常的增長加上了補償性的增長，估計第二季的 GDP 將會恢復正成長。股市是 GDP 的先行指標，美股 S&P 500 第一季暴跌 20％，第二季強彈了 13％。不過呢，第一季大跌跌過頭，曾經最深的跌幅高達 32％，所以拉出了 12％的下影線。

萬寶投顧蔡明彰強調，同樣的道理，第二季美國股市強彈，但是，跟實體經濟有相當的一個落差，所以逐步的上檔壓力會加重，我們認為美國股市在未來會出現天花板的效應，並且留下上影線。

台股第一季大跌 19.1％，收在 9,708 點，但最低曾經跌到 8,523 點。所以，換句話說，台股也跟美國股市在第一季跌過頭，所以拉出了 10％的下影線。目前第二季，強彈 12％，但是基於天花板的效應，11,000 點有極大的壓力，研判未來將會進入區間的整理，特別注意不要過度的追高。

再者，要認清獲利衰退的事實，現在對上市櫃公司來講，「衰退成常態，成長才奇怪」。2020 年第一季上市櫃公司的總獲利 3,510 億元，年減 20.7％，這是 7 季以來的最低，但是我們假如扣除了台積電第一季的獲利 1,169 億元之後，衰退會更加嚴重，因為一家台積電的公司，就佔了整個上市櫃公司公司獲利的 1/3。

回顧 2019 年上市櫃公司總獲利新台幣 1.99 兆元，沒有辦法保持連三年 2 兆元的記錄，顯示中美貿易戰已經衝擊到台灣上市櫃公司的獲利，但股市還創下 12,197 點的高點，這顯然是資金效應加上了政府的護盤，但是我們現在認為，台股在 2020 年上市櫃公司的全年度獲利，將只有新台幣 1.6 兆元，年減高達 20％。

萬寶投顧蔡明彰強調，這樣會造成什麼現象？其實台股今年來大盤的部分是下跌 9％，股價下跌，反而台股的本益比上升到 23 倍。這表示，上市櫃公司的獲利是下滑的情況，其實這個不是只有台股，美股 S&P 500 也有類似的現象，就是股價下跌，但因為標普公司獲利的下滑，所以本益比反而提高。

2019 年台股的總市值是 40.3 兆元，刷新了歷史的紀錄，以當年度的總獲利 1.99 兆元來計算，本益比是 20 倍。但是，今年股價下跌，也使得新冠肺炎衝擊到上市櫃公司的獲利，本益比反而上升到 23 倍，所以這時候的選股，尤其進入了大盤的天花板效應，唯有尋找低本益比的價值股。

但是，本益比不是一個絕對數的概念，在 20 倍以下就是低估，還要最重要要考慮到產業的成長性，所謂「深水養大魚」。在中美科技戰當中，全球有幾塊，是可以養出大魚的產業。

包括全球 800～1000 億美元的 DRAM，500～700 億美元的 NAND FLASH、500～600 億美元的類比 IC、200 億美元的 CIS，這些龐大的金額，都使得這些產業有很大的成長空間。

就以中國來講，2020 年不管是在 CIS、射頻、記憶體、類比 IC，國產化的力道會加大。

其中，我們挑出類比 IC，全球的產值是 500～600 億美元，過去這個領域是由歐美大廠來把持，德州儀器、英飛凌是領導的大廠。

但是，我們看到中國在這幾年也積極培養本土的類比 IC，龍頭聖邦股份 (300661)，2017 年掛牌以來，在 A 股飆漲了 11 倍，從 30 元人民幣，到現在的 360 元人民幣，但是本益比高達 200 倍，為什麼這麼高的本益比在 A 股的聖邦股份還能飆漲，因為對未來的成長性寄予厚望。

對比美國的德州儀器，2018 年 5 月中美貿易戰以來，股價到現在還停留在 110 美元，原地踏步，理由是未來沒有辦法成長。

但是，在中美必爭兵家之地當中，台廠的類比 IC，因為這個產品牽涉到電子產品的安全性，廠商的認證要花好幾年的時間，所以台廠的戰略位置非常足夠。其中，包括了矽力 - KY(6415-TW)、昂寶 - KY(4947-TW)、致新 (8081-TW)、茂達 (6138-TW)，這四檔是績效最好的國內類比 IC 電源管理晶片。

矽力 - KY2020 年 EPS 上看 32 元，雖然現在本益比超過 40 倍，但是未來的成長力道還是存在。昂寶 - KY 在 5 月底會收購私有化下櫃，它的成長性在中國市場的壯大當中，有目共睹，未來觀察是否遺留下來的買盤轉向低本益比的致新跟茂達。致新購併了類比科 (3438)，縱效發揮，今年的 EPS 挑戰 10 元、本益比 16 倍，茂達第一季的 EPS1.19 元，全年估計 5 元，本益比只有 17 倍。

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