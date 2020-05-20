個股分析／原相後新冠經濟 非接觸產業加速

疫情催生宅經濟需求，任天堂 Switch 遊戲機因居家令熱銷，任天堂擬緊急增產，要求零組件及組裝廠等供應鏈擴大第 2 季產能，任天堂要求供應鏈增加 4～ 6 月產能，部分供應鏈相關零組件訂單是原來的 1.5 倍以上，任天堂已通告各零組件廠，預計 2020 年 Switch 生產數量比 2019 年約 2,000 萬台增加一成。

疫情在全球擴散，在家工作趨勢成形，帶動筆電需求成長，電腦周邊出貨回溫，第 2 季業績均可望繳出季增、年增佳表現，根據市場調查資料顯示，真無線藍牙耳機的全球銷售表現看好，預估自 2019 至 2023 年間，銷售額由 130 億成長至 273 億美元，快速翻倍成長。目前市場所謂的追單受惠股，包括任天堂遊戲機 Switch、筆電、TWS 等三大類族群及相關個股。

任天堂 上季獲利增兩倍

日本遊戲大廠任天堂上季獲利暴增兩倍，2019 會計年度 Swtich 遊戲機銷售達 2,100 萬台，超乎預期，帶動相關供應鏈。



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