〈台股盤前〉疫情樂觀情緒降溫美股回跌 520就職、台指期結算影響多空交戰

美國受新冠肺炎疫苗樂觀情緒降溫，終止漲勢，周一 (19 日) 道瓊跌近 400 點，今 (20) 日台股面臨 520 總統就職、台指期結算，市場持續觀望兩岸與美中後續發展，都可能影響市場追高意願，台股短線仍面臨修正壓力。

美股四大指數 19 日收盤表現，道瓊指數下跌 390.51 點或 1.59%，收 24206.86 點；那斯達克指數下跌 49.72 點或 0.54%，收 9185.1 點；標普 500 指數下跌 30.97 點或 1.05%，收 2922.94 點；費城半導體指數下跌 6.93 點或 0.39%，收 1775.61 點。

盤面關注焦點，BMC 晶片廠信驊針對美國對華為禁令升級，預期華為在伺服器零組件取得受限，浪潮可望取得更多市占，而信驊為浪潮唯一供應商，營運可望受惠，估第 3 季營運將再優於第 2 季，今年前 3 季營運逐季揚。

國泰金昨舉行線上法說會，受 3 月股災影響，國泰金帳面淨值單季蒸發超過千億元，所幸 4 月股市回穩，淨值已大幅回升，旗下國泰人壽第一季國內外股票部位增加 760 億元，逢低加碼台股，資金部位較去年底增加逾 500 億元，對於經濟後市，總經理李長庚不悲觀，預估未來 3 年市場都會維持低利率。

和碩董事長童子賢出席活動表示，疫情衝擊市場需求端，但隨著歐美正值高峰或是剛過高峰，預期 5、6 月將是電子業谷底，但隨疫情過後，下半年可望迎來報復性消費，帶動需求回升，另一方面，鴻海旗下工業富聯 (FII)5G + 工業互聯網腳步加速，宣布與中國廣東海鷗住工簽署戰略協議，共同開發住宅工業行業工業互聯網平台。

因應疫情，據外電報導，美國白宮正準備發出行政命令，要求包括藥品、醫療用具、半導體產品等涉及國家安全物資，全都必須是「美國製造」，以減少對外國產地依賴，市場評估恐衝擊台廠，但台生技廠中，易威與泰福等都已在美國設廠可望受惠。

國內政經方面，中華民國第 15 屆總統副總統今將就職，蔡英文將發表演說，針對兩岸提出八字箴言「和平、對等、民主、對話」，並將打造數位、資安、生醫、國防、綠能、民主戰備等六大核心產業，昨行政院也正式宣布新任內閣團隊名單，並透露疫情過後的振興措施，預計將在 7 月上路。