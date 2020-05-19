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台達電結盟微軟 打造二大智慧樓宇解決方案

圖由左至右為台達電副總裁暨企業策略業務發展和聯盟總經理柯淑芬、台灣微軟總經理孫基康。(圖：台灣微軟提供)
圖由左至右為台達電副總裁暨企業策略業務發展和聯盟總經理柯淑芬、台灣微軟總經理孫基康。(圖：台灣微軟提供)

微軟 (MSFT-US) 今 (19) 日宣布，與台達電 (2308-TW) 進行全面策略合作與共同銷售計畫，首次將以兩大智慧樓宇解決方案，「空調管理專家輔助系統」與「藍牙智慧照明系統」，瞄準智慧建築、智慧醫療、智慧製造等應用場域。

台達電與微軟從去年 9 月開始，與微軟共同啟動全球策略結盟，並成為微軟雲端解決方案合作夥伴 (Cloud Solution Provider)，今日雙方結合在 Azure 雲端與 IoT 物聯網技術的強項優勢，將以共同開發解決方案，進行全面策略合作與共同銷售計畫。

台達電表示，以物聯網為基礎的開放平台，能有效提昇智慧城市資訊應用，及擴大樓宇中各級設備智慧聯控能力，應用端則致力於照明、數位安防、能源管理及中央系統整合，此次與微軟合作，將提供更具有產業特色的完整智能化樓宇整合方案及服務。

其中，藍牙智慧照明系統 (Bluetooth Intelligent Control) 則結合數據分析與 AI 應用，藉助物聯網與藍牙定位技術調整與控制照度、光色及氛圍變化，台達電 BIC 智慧照明系統定位技術的各種延伸應用，則可廣泛運用在動智慧建築、智慧醫療、智慧製造與智慧零售場域。

空調管理專家輔助系統 (Chiller System Anomaly Detection) 則可即時監控數據，降低故障損耗，同樣也適用於欲推動智慧建築、智慧醫療、智慧工廠與智慧零售的企業與組織。

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