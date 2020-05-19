台達電結盟微軟 打造二大智慧樓宇解決方案

微軟 (MSFT-US) 今 (19) 日宣布，與台達電 (2308-TW) 進行全面策略合作與共同銷售計畫，首次將以兩大智慧樓宇解決方案，「空調管理專家輔助系統」與「藍牙智慧照明系統」，瞄準智慧建築、智慧醫療、智慧製造等應用場域。

台達電與微軟從去年 9 月開始，與微軟共同啟動全球策略結盟，並成為微軟雲端解決方案合作夥伴 (Cloud Solution Provider)，今日雙方結合在 Azure 雲端與 IoT 物聯網技術的強項優勢，將以共同開發解決方案，進行全面策略合作與共同銷售計畫。

台達電表示，以物聯網為基礎的開放平台，能有效提昇智慧城市資訊應用，及擴大樓宇中各級設備智慧聯控能力，應用端則致力於照明、數位安防、能源管理及中央系統整合，此次與微軟合作，將提供更具有產業特色的完整智能化樓宇整合方案及服務。

其中，藍牙智慧照明系統 (Bluetooth Intelligent Control) 則結合數據分析與 AI 應用，藉助物聯網與藍牙定位技術調整與控制照度、光色及氛圍變化，台達電 BIC 智慧照明系統定位技術的各種延伸應用，則可廣泛運用在動智慧建築、智慧醫療、智慧製造與智慧零售場域。

空調管理專家輔助系統 (Chiller System Anomaly Detection) 則可即時監控數據，降低故障損耗，同樣也適用於欲推動智慧建築、智慧醫療、智慧工廠與智慧零售的企業與組織。