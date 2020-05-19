

◆盤勢分析

1. 美國生物技術公司 Moderna 疫苗初步試驗結果傳出正面消息，加上聯準會主席鮑威爾對經濟前景表示樂觀態度，美股周一全面上漲，四大指數漲幅介在 2.44%~4.80% 之間，以費半指數漲勢最強，台積電 ADR 上漲達 4.13%。

2. 美國政府管制華為，中美雙方緊張情緒升溫、華為相關概念股集體修正，據外媒報導，2330 台積電已停止從華為接受新的訂單，周一 2330 台積電與多檔電子權值股走低，壓抑加權指數表現空間，市場氣氛趨於保守，周一加權指數下跌 74.37 點，收在 10,740.55 點，跌幅為 0.69%，成交金額則為 1900.72 億元，三大法人合計賣超 167.83 億元：外資賣超 157.01 億元、投信賣超 8.51 億元、自營商賣超 2.32 億元。

3. 以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：價跌量增，量價結構背離較不利多方，後續須價量配合為宜。

(2)均線：目前指數位處月線 (約 10,701 點)、季線(約 10,496 點) 之上，處 10 日線 (約 10,846 點) 之下，短線上須守穩月線較有利多方信心，上檔波段壓力留意整數關卡 11,000 點附近。

(3) 技術指標：KD 呈死亡交叉且開口擴大，短線爆量下跌之個股，欲搶反彈必須留意資金比重控管。

4. 周一櫃買指數跌幅 0.47%，收在 140.97 點，跌幅小於加權指數，目前仍站穩在 10 日線 (約 140.8 點) 之上，短線上呈現高檔震盪整理，技術面可以半年線 (約 138.7 點) 作為短線支撐。

5. 觀盤重點：華為禁令事件衝擊多檔電子權值股走勢，後續量能變化可持續觀察，須價量配合為宜。於操作面上，操作強勢股之資金水位比重仍須控管，另外，近日上市櫃公司公告 2020Q1 獲利數據，若獲利不如預期、且技術面轉弱之持股，建議執行汰弱留強動作，後續留意盤面資金是否持續流入傳產類股，選股方向則可關注較無匯損疑慮之內需股、具有實質基本面的生技醫材股、去美化受惠股，資訊服務、以及高殖利率族群。

6. 美國商務部宣布擴大華為禁令，但預料中方也將祭出反制措施，華為將因此加速「去美化」腳步，包括 2454 聯發科、2379 瑞昱、8016 矽創及 6462 神盾等台系 IC 設計廠，有機會受惠去美化轉單潮，另外，華為已開始向旗下供應商洽詢拉高庫存天數，短期內有機會先行吃到華為增加庫存的急單。

7. 在去美化趨勢下，中國擴大自有晶片研發動作，包括阿里巴巴、OPPO、Vivo、小米等都已決定加快自研晶片開發時程，為了以最快速度完成，提供委託設計（NRE）服務及矽智財（IP）的 3443 創意、3661 世芯 - KY、6643 M31 等業者可望直接受惠。

8.2474 可成擬配發 10 元現金股利，目前殖利率約 4.5%，並決議辦理現金增資，擬發行普通股 5 萬張，對於與立訊結盟的消息，公司仍維持說法，目前並無與他廠共同投資之規劃。

9.1101 台泥召開法說會，大陸當地政府釋出基建工程刺激內需，水泥的需求、價格從第二季開始都有增加，看好第二季中國市況回溫。

