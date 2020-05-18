1023萬再購商機 失扶﹑長照 保戶再購首選！

文●許伊婷

台灣人平均手上保單超過九張（包含壽險、年金險、傷害險、健康險），在不考慮保險現階段是否已買足、買對的前提下，有多少人具有「投保之後，還要視狀況不斷調整」的正確觀念？在今年調查的已投對象中，有六十．九％表示未來還會再投保，相較去年有六十四．七％減少三．八％，但仍維持六成的水準，換算全台約有一○二三萬個再購商機。

將調查對象資料交叉分析，「女性」、「二十～二十九歲」、「大台北地區」、「未婚」、「研究所以上」、「學生」是再購機會最大的族群。

為什麼買保險？ 六成為醫療費用做準備

進入了解「民眾再投保原因」之前，先看看民眾為什麼會投保壽險？回答「為醫療費用做準備」的有六三．九％，回答「為意外事故做準備」有五四．五％，其餘原因勾選率均落在三成以下，包括強迫自己儲蓄（二六．一％）、作為退休養老基金（二四．五％）、為子女儲備教育基金（一二．六％）、不好意思拒絕親友的招攬（一二．一％）、投資理財（一○．七％）…… 等。民眾買保險比較不會考慮的原因有考慮稅法的優惠及海外資產配置，勾選率分別僅二．二％、○．三％。

投保的原因與購買的險種有絕對關係，超過六成受訪者買保險是為了準備醫療費用，反映出國人面對癌症時鐘快轉，各類新型療法、醫材與藥物不斷問世下，想透過保險補強醫療保障的重視，根據本次調查，醫療險是投保率最高的險種，勾選率達六十二．五％，投保比率第二高的則是傷害保險，也與投保第二大原因「為意外事故做準備」呼應。

相較去年，勾選比率增加較多的險種，有特定傷病險、失能扶助險、投資型保險及長照險，分別成長七．一％、四．九％、三．四％、二．八％。

其中，特定傷病險、失能扶助險及長期照顧險，均有提供因傷病老殘導致長照費用的功能，顯見民眾對照顧風險的重視已重於過去。

失扶、長照 連兩年再購首選 開啟「重照顧風險」時代

除了從已投保險種問項可以看到照顧類保單的崛起，調查的另一個問項「再購險種」則有更明確的脈絡。去年本調查在「再購險種」上出現重大變化，失扶險首度超越醫療險，成為保戶再購首選，這可不是短期現象，因為今年調查，失扶險及長照險繼續蟬聯，勾選率達四十四．四％，正式開啟「重照顧風險」全新時代。

隨著人口老化、失智比例提高、罕見疾病、意外頻傳…… 等原因，長照者、失智比例攀升，民眾漸漸發現，支援照顧費用及薪資減少的長照險和失扶險是保險規劃不可或缺的一塊，因為長期照顧不會時刻住院，通常是在照護機構或居家照護，每月所需費用三．五萬元起跳，這樣的風險並無法靠醫療險完全轉嫁，而長照險和失扶險每月提供照顧扶助金，對長照者及照顧者來說絕對是雪中送炭。

從醫療險投保比率已高達六成，民眾再購意願仍居高不下看來，投保比例分別僅十五．七％及十二．一％的失扶險及長照險，相對有更多的增加空間，推估未來的購買力道會強過醫療險。

平均死亡給付不到六十萬 但人壽保險再購意願 卻倒數第三

再購險種勾選率排第三及第四的，是癌症險及年金險，分別有近三成六與三成二的勾選率，排名最末端的是人壽保險和還本型保險，前者功能是在自己身故時可留一筆死亡保險金給家人，後者是除了死亡保障外，滿期時或繳費期滿後每幾年還可領回一筆保險金，兩者都是生存保障較少的險種，尤其人壽保險又是在身故後對遺族的照顧，顯然在再購險種上，民眾的投保目的，已慢慢從「利他」轉為「利己」。

受訪民眾已投保險種中，人壽保險排名第三，有四十七．九％勾選率，但在再購險種意願卻排名倒數第二，可以解釋兩個現象，一個是民眾在購買保險時，會先考慮死亡保障，另一個就是民眾只要買了壽險就會覺得已足夠，這也可以和另一個問項「還沒買保險的空手族最想買什麼保險？」對上，因為人壽保險是空手族想買的第二大險種，也就是說大部分的人會在一開始的時候買好人壽保險，之後就不太會再增購額度。

然而，根據最新壽險統計年報資料，二○一八年壽險保單的死亡給付平均每件僅五十六．八萬元，相較年收入十倍保障的需求，額度顯然不足，人壽保險在再購險種勾選率持續下滑，是民眾壽險保障持續不足的危機。

金管會為提高國人死亡保障，規定從今年七月起所有壽險包含儲蓄險、投資型保險的死亡保障門檻必須符合一定比例，是否能成功起效用，是未來調查觀察的一大重點。

來源：《現代保險雜誌》 374 期

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