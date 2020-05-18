勞保基金明年再撥200億元 許銘春掛保證：不讓勞保破產

針對勞保基金 2026 年面臨破產危機，勞動部長許銘春今 (18) 日表示，今年 2 月已撥補 200 億元入勞保基金，明年還會有 200 億元進來，行政院長蘇貞昌已同意，並強調「政府會負責，不會讓勞保破產」。

立法院社福及衛環委員會今天邀請勞動部，就紓困措施之執行狀況進行專案報告，並備質詢。外界關注財務已連續 3 年收支失衡的勞保基金，2026 年可能面臨破產，年金改革攸關勞工老年退休生活保障。

許銘春指出，勞保是國家辦的社會保險，勞保年改是非常重要的議題，政府有責任把各方面做好，讓財務持續穩健，政府一定會擔負起責任，不會讓勞保破產，該怎麼樣去改善，現在其實都已經在做詳細的討論規劃，也都尊重各界的意見。

許銘春強調，勞保基金 2 月已經撥補 200 億元，明年還會有 200 億元進來，勞動部已向蘇揆報告並獲得同意。至於勞保年金改革是否能在蔡政府第二任期內完成，許銘春表示，這是未來要努力的方向。

針對本期無薪假人數突破 2 萬大關，許銘春指出，台灣防疫做得很好，但我們畢竟是貿易島國，連動世界經濟，在歐美尚未完全恢復下，可預見國內無薪假人數還會增加，不過目前速度還好，比預期佳。

行政院內閣總辭後，勞動部長許銘春獲留任，她表示，續任更辛苦的是承擔，勞動部是吃力不討好的部會，人生有這個機會為所有勞工權益努力，促進勞資合作、和諧，是很有意義的事情，未來任務會更艱鉅，將全力以赴。