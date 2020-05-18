OANDA本週外匯市場看點（2020年5月18日〜5月22日）

上週貨幣對強弱

從上週主要貨幣的強弱圖表來看，美元，歐元，瑞士法郎和日元相對堅挺，而新西蘭元，英鎊和澳元則表現疲軟。



儘管人們越來越擔心新型冠狀病毒的傳播會導致經濟放緩和中美關係惡化，但人們也依然希望限制解除，市場的風險承受能力似乎不會下降太多的情況會繼續。



關於美元，雖然特朗普總統發布要求負利率的報導，但是中央銀行官員對負利率發表了反對評論，以及特朗普總統發表他將支持美元等諸如此類的內容成為支撐材料。對於英鎊和紐元，進一步的寬鬆信息成為賣盤的材料，而對於澳元，與中國關係惡化的報導等成為了受壓的材料。

(資料來源: OANDA)

本週關注材料

鮑威爾主席的國會證詞

本週預計鮑威爾主席將發表國會證詞。如果出現有關未來貨幣政策的新消息，則可能出現以美元為中心的不穩定波動。另外，即使發布的內容和之前預計的相符也必須要小心，因為市場可能會因此再次出現過度反應。



各種經濟指標

本週美國計劃發布與住房相關的經濟指標，例如在美國出售的二手房數量和房屋開工數量等。兩者都是探索美國經濟的重要經濟指標，但是由於新型冠狀病毒感染的蔓延，預期的結果會很差，因此即使出現了不利的結果影響也會有限。但是，應該注意的是，如果市場弱於預期或結果強於預期，都可能在發布前後出現不穩定的情況。



在歐洲，將公佈德國的 ZEW 經濟狀況指數和歐洲各國的 PMI 等數據。如果歐洲景氣情況顯示出複甦的跡象，則可能成為歐元的支撐材料。

主要貨幣與美元的走勢

USDJPY



上週的美元兌日元雖然開盤出現堅挺表現，但是此後漲停，並持續緩慢的推移。整體來看價格出現了一段下跌趨勢，上漲受阻也依然存在，本週能否繼續保持這個趨勢值得關注。



從 OANDA 持倉圖表看，在上週 106.75-107.75 區間附近構成的倉位很多，如果出現上下擺脫的跡象，多空一方的止損會增加，可能會出現方向感。



從 OANDA 掛單數據圖表看，檔期價格下方買入掛單很多，盤面下方似乎很穩固，但是在 106.75 以下有很多限損賣出掛單，下跌的話，受這些影響，有必要小心短期內下跌趨勢增強的可能性。



另一方面，價格上方賣出掛單很多，雖然繼續考慮上升受阻的可能性，但是在 107.50 上方限損買入掛單也比較多，價格突破高位的跡像出現，受這些影響，似乎可以增強上升趨勢增強的可能性。

(資料來源: OANDA)