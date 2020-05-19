全國住宅價格微幅變動 這2都漲最多

內政部公布最新統計數據，2019 年第四季全國住宅價格指數為 104.14，比起上一季上漲 0.55％，其中以高雄市上漲 0.91％最多，台中市上漲 0.85％次之。

根據內政部公布資料，2019 年第四季的全國住宅價格指數為 104.14，和上一季相比，微漲 0.55％。其中以高雄市、台中市和台南市，季漲幅較高，分別漲了 0.91％、0.85％，以及 0.76％；桃園市季漲幅 0.17％最低，台北市和新北市各漲 0.27％和 0.49％。

若是和前一年的同期相比，全國平均漲幅為 3.32％，以台南市漲 4.85％最多，高雄市漲 3.43％次之，台北市和桃園市各漲 0.73％和 0.79％為六都中漲幅最低。

內政部表示，整體來說，全國及六都住宅價格指數，季漲幅都維持在 1％內微幅變動，且各市的季變動率漲幅已較 2019 年第 3 季趨緩，維持平穩趨勢。

此外，內政部也公布 2019 年第 4 季房價負擔能力指標，全國貸款負擔率為 35.15％，較上季上升 0.42％，與去年同季持平，房價負擔能力為「略低」等級；全國的房價所得比則為 8.58 倍，較上季上升 0.11 倍，與去年同季持平。從長期觀察，本季貸款負擔率雖較上季上升，但仍是 2016 年以來的第 3 低，房價負擔能力有逐漸提升的趨勢。



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