〈貴金屬盤後〉市場評估經濟前景與利率 黃金攀升至3週高點

週四 (14 日) 交易，黃金期貨價格攀升至 3 週來最高點，係因投資者消化了一份美國勞動市場經濟報告，該報告凸顯出大眾越來越意識到經濟在後疫情復甦階段可能面臨的挑戰。

美國失業數據顯示，5 月 9 日止的當週請領失業救濟金人數增加 298 萬人，根據 MarketWatch 調查，使數據高於受訪經濟學家共識預期的 270 萬人，但也顯示 3 月下旬請領失業救濟金人數經季調後達 690 萬人的紀錄為峰值，過去一個月來已穩定下滑。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週三表示，國內經濟在後疫情時期復甦之路充滿不確定性，此評論給予黃金支撐力，儘管鮑爾似乎拒絕將現已介於 0% 至 0.25% 的利率推向負值領域。

Oanda 高階市場分析師 Craig Erlam 表示，「週三黃金在鮑爾出現前後有很大的活動，儘管鮑爾堅稱負利率並非 Fed 正在考慮的事情，黃金仍設法守住了一些漲幅。」

6 月交割的黃金期貨價格上漲 24.50 美元或 1.4%，收每盎司 1740.90 美元，為最活絡契約價格自 4 月 23 日以來最高收盤價。

7 月交割的白銀期貨價格上漲 48.5 美分或近 3.1%，收每盎司 16.156 美元。

GraniteShares 資產組合經理人 Jeff Klearman 表示，「在整個殖利率曲線上，美國公債利率接近零，這是由 Fed 前所未有的寬鬆貨幣政策和美政府空前巨額的紓困方案所造成的，這位金價上漲奠定了基礎。」

他認為寬鬆貨幣政策和紓困方案也導向通膨再起，有利於黃金，因為黃金被視為抗通膨工具。

黃金空頭可能樂見美國失業率下降，然而這無損黃金多頭的信心，因為許多投資者仍為當前的環境與 2007 至 2008 年震撼全球市場的金融危機類似或更糟糕。

FXTM 的首席市場策略師 Hussein Sayed 表示，「如果同樣的模式重來一次，未來 3 年內黃金可能達 3500 美元或甚至 4000 美元。雖然歷史不見得重演，但現在有太多有利黃金上漲的因素。」

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