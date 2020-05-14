鉅橡受惠原物料酚價處歷史低檔 首季獲利成長4成 EPS 0.15元

受新冠肺炎疫情影響，鉅橡 (8074-TW) 今年第一季營收持平，但主要原物料酚價處低檔，稅後純益 1235 萬元，年增 42.53%，每股純益 0.15 元。

PCB 鑽孔墊材廠鉅橡今年首季營收 2.86 億元，毛利率 18.18%，年增率 0.27 個百分點，稅後純益 1235 萬元，年增 42.53%，每股純益 0.15 元。

鉅像營收自 3 月起回升，3 、4 月都跨越億元大關，4 月營收 1.06 億元，月減 6.98%，年減 5.67%，累計前 4 月營收 3.92 億元，年減 1.81%。

展望第二季，鉅橡表示，全球疫情嚴峻，衍生遠端數位商機，NB、平板等消費性電子需求大增，加上 5G 前期基礎建設，5G 網路推升 ABF 載板需求，整體帶動墊板及電木板需求成長，第二季展望正向，下半年仍須關注疫情趨緩下，景氣是否回溫，終端市場消費力是否提升，而 5G 仍是帶動電子產業經濟成長的關鍵。

鉅橡生產 PCB 鑽孔及成型製程用電木板，並用木漿板核心技術，切入美耐板等建材產品，積極尋找產品市場區隔開拓市場，去年美耐板等建材營收 4000 萬元，仍呈現虧損，估今年營收可望倍數成長到 8000 萬元，並可達損益兩平。

鉅橡 2019 年稅後純益 4962 萬元，年減 53.08%，每股純益 0.62 元，董事會日前通過，每股擬配發 1 元現金股利，殖利率約 6.5 %，預計 5 月 29 日股東會決議。