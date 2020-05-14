〈台股盤前〉520前內資買盤抗外資調節 多空交戰陷區間整理

台股昨 (14) 日在政府基金與內資投信買盤力挺下，指數由黑翻紅、強拉百點，守住 10900 點關卡，520 總統就職前，基金撐盤力道將延續，力抗外資調節，不過美國聯準會看淡市場前景，台股當前面臨國際變數，上檔遇年線及半年線的反壓，在量能未放大前，盤勢將震盪整理。

美股方面，道瓊下跌 516.81 點；標普 500 指數下跌 1.75%；那斯達克指數下跌 139.38 點，或 1.55%；費城半導體指數下跌 33.68 點，或 1.95%。

市場消息部分，全球製鞋龍頭寶成集團，繼高階主管減薪與台灣員工放無薪假後，中國湖北廠也確定關廠，首波被資遣員工人數多達 4000 餘人，寶成強調，湖北廠的生產出貨量，占集團製鞋總生產出貨量不到 2%，原有訂單已經轉廠生產，對寶成整體製鞋產能並無重大影響。

中央銀行總裁楊金龍指出，台灣不會實施負利率，因負利率會衝擊銀行體系經營，央行貨幣政策傳遞機制也會跟著失靈，此外，國內有許多存款族仰賴存款利息過活，負利率會衝擊存款戶，一旦這些人受影響緊縮消費，將不利國內經濟成長。

車市龍頭和泰車公布第一季財報，再繳亮眼成績，在新車熱銷和租賃業務成長的帶動下，單季稅後純益 34.67 億元，季增 18.8%，年增 38.48%，每股純益衝上 6.35 元，改寫去年第三季創下的單季新高紀錄，優預期。

法人表示，台股走勢雖然暫時與美股脫鉤，不過外資持續賣超，近期盤勢恐呈現震盪，後續仍留意新冠肺炎疫情發展與資金流向，加上首季財報日期即將截止，須慎防部分漲多個股將有調節拉回壓力。