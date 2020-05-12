台灣櫻花降股利配發率 每股擬配2.65元 規劃進軍越南市場

台灣櫻花 (9911-TW)2019 年稅後純益 8.89 億元，每股純益 4.06 元，今 (12) 日由董事會決議，每股擬配發現金股利 2.65 元，盈餘分配率為 65.3%，略低於去年 72.6%，保留資金以因應未來投資計劃，包括進軍越南市場。

台灣櫻花主管指出，公司為追求下一階段成長，啟動中長期佈局，擴增資本支出，除新產品與新產業已開始於市場上布建銷售通路，也正評估進入越南新市場可行性，加上智能化生產基地的建立，公司因此降低盈餘發放率，維持去年現金股利，保留適當資金以因應各項投資所需。

台灣櫻花今年出現獲利下滑，營收 15.97 億元，毛利率 38.98%，季增 3.53 個百分點，年增 2.96 個百分點，稅後純益 1.64 億元，季減 53.94%，年減 17.22%，每股純益為 0.75 元。

台灣櫻花穩居台灣廚衛電產業龍頭，家庭滲透率高達 73%，近幾年持續以產品開發帶動消費升級創造營收增長、同時以生產效率的精進提升獲利，去年開始更提出中長期的布局計劃，在既有的客群基礎及行銷與服務優勢下，推動新產品與佈局新產業。如去年已推出的淨水器產品，運用行銷與服務優勢，將於今年開展 100 家淨水專賣店，同時推出「淨水管家」全面性的數位服務平台。

台灣櫻花現行事業經營範圍以廚房及熱水器為中心，但因應現行居家型態與重心的改變，廚房與起居空間有逐漸重疊趨勢，台灣櫻花在去年設立「櫻花家居室內裝修公司」，將運用既有客群基礎，客製化滿足消費者更多家居產品的需求，從「想」就開始的參與式服務、以及延伸櫻花一致的品牌承諾，用智能技術與品牌服務解決消費者長久以來居家裝修的痛點。