【2020年新錶】比上太空還難完成的賽事！雅典為Vendée Globe而生的Diver X新款。

這幾年潛水錶開始成為雅典錶（ULYSSE NARDIN）的主力戰線之一，一來是因為運動錶向來是兵家必爭之地，再者雅典以製作航海鐘起家的歷史，也讓他們詮釋起海洋相關的錶款更有正當性。繼 2016 年成為 Artemis 帆船賽隊的合作夥伴之後，2020 年雅典也首度成為 Vendée Globe 環球帆船賽的官方指定計時，為合作關係推出的兩款 Diver X 新作，在配色和面盤設計上都滿年輕化。

Vendée Globe 是目前全球唯一一個無輔助、不靠岸，也沒有任何技術支援的單人帆船比賽。賽事靈感是來自 1968 年舉辦的 Golden Globe 環球帆船賽，由贏得兩屆 BOC 挑戰賽冠軍的 Philippe Jeantot 所創立，四年舉辦一次，如今到了 2020 年已邁入第九屆，由於完賽難度很高因此被稱為「海上珠穆朗瑪峰」。

雅典錶這次的合作對象是 Vendée Globe 極限環球帆船賽，Vendée Globe 的前執行長 David Brabis 就曾在幾年前的訪問中提到，Vendée Globe 成功完賽的選手數量，比去過太空的人還少。當然實際的計算方式可能不太對等，但這說法滿深刻比擬了 Vendée Globe 賽事的難度。Vendée Globe 是單人不靠岸的航海賽事，自 1992 年以來每四年舉辦一次，起點和終點都在法國，參賽選手需橫渡大西洋和南太平洋，總共 40075 公里的航段。為了監控航行狀況，選手們大概每半小時才能小睡一次，無法擁有充足睡眠，因為不能靠岸因此也無法補給，所以吃的都是即食食品，當然也無法洗澡，這樣的狀況要持續大概三至四個月，就算本身的狀態調適得不錯，能不能撐過途中幾個艱險的航段也都還是未知，對於精神、體能和應變能力來說都是很嚴苛的考驗。

Diver X 合恩角錶款 | 錶徑 44mm／黑色 DLC 鈦金屬錶殼／UN-118 自動上鍊機芯／時間、日期與動力儲存指示／防水 300 米／限量 300 只／建議售價 NT$ 327,300

2020 年的 Vendée Globe 賽事將在 11 月 8 日舉行，這次由雅典首度擔任他們的官方指定計時，因此也不可免俗推出 Diver X 合恩角與尼莫點兩款限量錶。合恩角（Cape Horn）是世界上海況最惡劣的航道之一，一整年風力幾乎都在八級以上，為了鼓勵選手們撐過這個強風巨浪的挑戰，雅典也將合恩角選來做為限量款的主題。

X 字樣的拉絲處理、和小秒盤及動力儲存指示盤上的粒狀紋，以及從錶圈延伸至面盤上的碳纖維紋，組合出面盤的層次感。

黃黑配色是 Diver X 合恩角款的主調，和去年就亮相的 Diver X 南極款白色配色呈現截然不同的風格。Diver X 合恩角款以黑色鈦金屬 DLC 錶殼搭配碳鈦錶圈，碳纖維紋面盤上的品牌名、小秒針等地方都用上黃色，織物錶帶的縫線也是同色，碳纖維的紋理和純黑的單色比起來，視覺上比較有變化的感覺，搭配黃色還滿帥氣的。

Diver X 尼莫點錶款 | 錶徑 44mm／鈦金屬錶殼／UN-118 自動上鍊機芯／時間、日期與動力儲存指示／防水 300 米／限量 300 只／建議售價 NT$ 294,200

另外一只是 Diver X 尼莫點款，尼莫點（Point Nemo）在智利海岸外的南太平洋海面，是地球表面距離陸地最偏遠的地點。在這一款上面雅典用了紅、藍的配色，將面盤做了視覺切割的 X，大大的橫跨在錶面，粒狀面盤和面盤上的 X，分別是磨砂粒狀和拉絲處理，以不同的工序將不同區塊的藍色做出區隔，層次感也變得比較豐富。

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