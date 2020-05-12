8K電視改寫未來視界 超能進化無際限 首選三星旗艦1+3機

8K 需求先蹲後跳

武漢肺炎 (Covid-19) 疫情持續延燒，東奧將延至明年舉辦，雖然市場原先期待的 8K 電視需求將遞延，但各國為刺激經濟，紛紛發放現金、消費券等等，只要生活開始回到常態，遞延的消費需求將能釋放！

專訪影音請看 >>>https://youtu.be/wP5TbogrN_8

新世代 AI 智慧喚醒感官新震撼。（圖 / 業者提供）

8K 電視是 2020 年當紅的主流電子產品，三星近幾年致力於消費升級，從過去的 LCD TV，升級到近兩年 8K 的 QLED 8K 量子電視。迎接備受看好的 8K 市場，蟬聯 14 年全球電視銷售冠軍的三星電子，4/16 在台發表 2020 年全新 QLED 8K 量子電視，以最高達 99% 螢幕占比的無邊際螢幕 (註一) 開創前所未見極致視野；全系列 QLED 8K 量子電視機種皆獲 8K 協會與美國消費技術協會雙認證，除了搭載指標性的金屬量子點顯色技術引領業界，呈現最高 100% 色域空間，並搭載新一代的 AI 智慧晶片，運用全面進化 8K AI 智慧升頻與深度學習運算技術，能辨識並分析影片內容，即使非高解析度訊號源也能自動將影像優化至類 8K 畫質，帶來世上顏質最高的 8K 體驗。

此外，根據先前 CES 美國消費電子大展消息指出，QLED 8K 量子電視是業界首款支援原生 8K 內容播放的產品，亦支援業界最新的 8K AV1 編碼，以更佳的壓縮率在電視上播放串流平台的 8K 影片。Samsung 更積極與 YouTube 等夥伴合作，成為播放原生 8K 內容的完美平台，引領業界先驅令人期待。

99% 螢幕占比，內外兼備美學設計，居家風尚由我創造。（圖 / 業者提供）

首創魔幻音場技術整合電視揚聲器與 Soundbar，創造前所未見立體環繞音場。（圖 / 業者提供）

不只畫面表現卓越，音效表現更是全面升級! 同時也首度推出邊框式揚聲器創造天空聲道環繞，融合背置式喇叭的重低音震撼，讓電視聲音表現更有立體層次感，並透過 AI 智慧分析音頻與場景，全新 OTS + 魔術音效 (註二) 還能讓聲音如魔術般隨畫面影像移動產生方向性；首創魔幻音場技術 (註三) 整合電視揚聲器與 Q 系列 Soundbar 同步輸出音源，創造更具動態層次的強大立體環繞音場，讓您在家品鑑劇院級真實原聲。

跨裝置智慧整合 一日生活全能掌握

跨裝置投放電視，多重視窗滿足多重需求。（圖 / 業者提供）

隨著科技發展，多螢生活逐漸普遍，三星 QLED 量子電視全方位整合家中裝置，串流影音、行動裝置、電玩遊戲、家電無所不包，打造多樣便利智慧功能，且現在宅在家追劇是王道，手機也是現代人脫離不了的電子產品，全新「感應連結」只要將手機輕觸電視邊框就能自動連結，並將手機畫面投射於電視，透過「多重視窗」可以自由選取顯示比例，讓習慣一邊看電視，一邊滑手機的消費者可以依自身喜好切換。同時跨品牌支援 AirPlay 2、Apple TV App 及今年搶先業界的 Apple Music 以擴增娛樂享受需求，或利用 Windows 系統遠端存取功能滿足遠端連結作業，三星電視全方位跨平台整合支援，帶來更多元便利的生活應用體驗。SmartThings 與全新智慧管家功能，讓消費者更可透過電視享受跨品牌、跨裝置的全新體驗，跳脫以往物聯網生活概念。

藝廊帶進家 品味即生活

三星電子的 2020 年 QLED 8K 量子電視產品陣容不只技術和創新功能引領業界，更因應消費者需求推出有別傳統款式的設計生活系列電視而受到全球業界科技媒體的最高評價，全新設計生活系列電視－The Frame 美學電視、The Serif 風格電視、The Sero 翻轉電視，各自展演不同美學語彙，滿足多元生活型態。設計生活電視全系列均搭載金屬量子點顯色技術，完美呈現 100% 色域空間，看見真實色彩，更內建多種跨裝置整合功能，輕鬆連結手機、Apple TV 與 AirPlay2 (註五)，同享智慧與品味生活。

The Frame 美學電視 恣意切換千幅藝術 居家畫廊隨時開張

The Frame 美學電視。（圖 / 業者提供）

The Frame 美學電視專為藝術愛好者而生，開啟藝術模式可隨心切換內建 1,200 幅以上的畫作，搭載雙視光增豔科技，完美還原畫作的真實色彩與細節，搭配可拆卸式風格畫框模擬真實畫框設計 (註六)，並推出淺木米、核桃木、靜謐白等顏色選擇，可每日依照心情搭配不同作品及邊框風格，融入各式裝潢風格遊刃有餘，讓居家空間增添如美術館般的藝術氣息，為生活策展！

The Serif 風格電視 汲取襯線字體概念 外型搶盡眾人目光

The Serif 風格電視。（圖 / 業者提供）

跳脫電視只能四四方方的刻板印象，The Serif 風格電視由法國設計大師 Bouroullec 兄弟聯手操刀，以襯線字體為靈感，匠心打造獨特「I」字母造型邊框設計，並獲得德國 iF 設計大獎肯定；可直接將電視擺放於置物櫃或桌上，亦可搭配落地式腳架坐落於家中，為空間增添一絲復古情懷。透過 The Serif 風格電視內建的 NFC 感應連結模式 (註七)，只須將手機輕靠電視上方 NFC 標誌，便可輕鬆將音樂連結至電視播放；亦可透過感應連結功能將手機螢幕投影至電視，影音娛樂無需等待。

The Sero 翻轉電視 玩轉行動生活 角度隨我掌握

The Sero 翻轉電視。（圖 / 業者提供）

現代人生活總離不開手機，但總希望畫面能夠再放大一點，The Sero 翻轉電視玩美演繹行動時代的多媒體趨勢，以革命性翻轉螢幕 (註四)，打造時尚俐落的智慧娛樂影音裝置，消費者可透過感應連結將電視與手機串聯，電視螢幕即可隨消費者使用手機畫面的角度，自動於水平與垂直間靈活切換，不論是恣意以大螢幕觀看喜愛的影音直播、或暢滑社群平台或與親友分享手機中記錄生活的珍貴影音，都能夠無縫地鏡射體驗全新電視互動方式，亦獲頒德國 iF 設計大獎金獎以及 2020 CES「最佳創新獎」兩大殊榮。此外，The Sero 翻轉電視內建 4.1 聲道 60 瓦總輸出的電視揚聲器，以紮實渾厚的聆聽體驗，為空間營造美好的聲音氛圍，盡享創新科技為生活帶來的無比樂趣。

盡享奢華 旗艦 8K 融入生活

台灣三星電子總經理李大成表示：「三星持續以創新技術引領電視產業革新，同時傾聽消費者需求、結合各式生活型態，開創電視全新標竿。今年三星除推出 QLED 8K 量子電視突破超高畫質極限，更在台灣引進三款風格獨具的設計生活系列電視，期盼提供消費者多元且與眾不同的新穎選擇，並挹注三星電視在台銷售表現。」

三星 2020 年全新電視為生活及藝術帶來完美平衡，即日起購買指定機種即享專屬優惠方案，更多優惠方案立即了解：https://bit.ly/3ccSSdA

QLED 8K 量子電視產品資訊：

https://www.samsung.com/tw/tvs/qled8k-q950ts/QA85Q950TSWXZW/?_ga=2.224456346.1069046491.1588822716-1047208901.1586421108

設計生活系列電視產品資訊：https://www.samsung.com/tw/lifestyle-tvs/

註一：無邊際螢幕適用 Q950TS 系列。

註二：OTS + 魔術音效適用 Q950TS、Q800T 系列，Q95T 系列為 OTS 魔術音效。

註三：魔幻音場適用 Q950TS、Q800T、Q95T 系列，且須搭配 Q 系列 Soundbar 使用。

註四：自動翻轉螢幕功能僅支援三星 Android10 以上版本手機，iOS 系統裝置僅支援水平呈現。若有變更，恕不另行通知。

註五：Apple TV App & AirPlay 2 功能僅適用於 2018 年以後上市指定機型（完成最新韌體更新，實際更新時間以三星官網公告為準），連接裝置需支援 iOS12.3 或 macOS 系統 10.14.5 以上版本。

註六：電視配件需另行選購。

註七：NFC 感應連結需連接網路使用。

