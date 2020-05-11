

◆盤勢分析

1. 雖然就業數據不佳，但隨著美國各州重啟經濟、新增確診數下滑、美中貿易代表破冰通話，令華爾街投資者押注最糟的情況已過，對美國經濟未來願景看法樂觀。上周五美股四大指數再度全面上揚，收盤漲幅介於 1.58%~2.94%。其中，美光、博通、NVIDIA、AMD、高通、台積電 ADR 漲幅都超過 1%。

2. 上周五台股早盤跳空開出，盤中最高上漲超過 130 點，再度挑戰年線，但因部分小型股拉回，漲幅略有收斂。最終指數收在 10,901.42 點，上漲 58.5 點，漲幅 0.54%，年線得而復失。

3.OTC 指數開高橫盤，收盤上漲 0.18%，收在 141.05 點，成交量創近期新高。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：台股開高震盪，收小紅 K 棒，短天期均線向上，仍維持震盪偏多走勢。

(2) 量能：上周五成交量擴增至 1,863.69 億元，價量配合得宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標高檔震盪向上、MACD 柱狀體下滑。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 24.75 億元；外資 - 41.24 億元、投信 + 5.05 億元、自營 + 11.44 億元。

5.IC 設計：5471 松翰額溫槍題材加溫，獲外資連 2 買，股價再創波段新高。8016 矽創受惠子公司即將掛牌，股價尾盤緩步攻高。

6.LED：Mini LED 產品有望在下半年面市，龍頭 2448 晶電高檔整理，3437 榮創續創新高，設備廠 6706 惠特早盤急拉漲停。

7.CCL：銅箔基板三雄 6213 聯茂、2383 台光電、6274 台燿 4 月營收表現佳，上周五股價集體走強，收盤平均上漲超 6%。

8.PA：疫情逐漸散去、5G 需求有望回溫，後續營運不看淡，3105 穩懋、8086 宏捷科、2455 全新股價表現亮眼。

9.DRAM：4 月份合約價上揚，模組廠 3260 威剛、4967 十詮，封裝廠 6239 力成等股價走強；NAND 8299 群聯股價站上季線。

10. 操作建議：台股短線持續在一萬一之下震盪盤堅，由於本周進入 5 月中旬，營收、季報陸續公布，加上還有上市櫃公司股東會、法說會以及 520 總統就職等因素，至於外有 MSCI 公布半年度調整、美國疫情發展及解封救經濟等，將會加個股輪動快速，建議採取高週轉取代高持股策略，短線操作可關注 4 月營收、法說、5G 相關個股操作，慎防持股過高風險。。

11.MSCI 調權重 市場掀押寶風：MSCI 明晟權重調整將於台北時間 13 日公布，市場除了預期台股權重有望終結連四跌，市場正把目光轉向潛在納入成分股的標的，包括：6415 矽力 - KY、8454 富邦媒、2337 旺宏、3037 欣興等，各獲市場青睞，押寶行情悄悄啟動，也為台股本周行情注入新激情，台股重登「萬一」大關期待感十足。

12. 元太 Q1 績昂 每股賺 0.69 元：8069 元太公布第一季自結獲利，歸屬於母公司淨利為 7.87 億元，年成長 78.08％，每股稅後盈餘為 0.69 元，表現優於預期。4 月因為客戶提前拉貨，帶動營收續揚，月營收衝上 15.09 億元，年增率 59.39％。

13. 鐵了心 華航長榮飛美貨運 急漲五成：航空公司今年估計會大虧，但航空貨運業務卻一枝獨秀，2610 華航與 26181 長榮航上周分別通知客戶，將於本月 11、12 日分別調漲運價，上周五（8 日）調幅底定，華航一口氣上漲 45％到 50％，長榮航則訂出紐約每公斤台幣 500 元、洛杉磯 365 元的運價，不論漲幅或運價，雙創歷史新高，攬貨業估計高運價會維持到今年底。