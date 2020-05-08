【群益投顧】 美中對話緩和氣氛 台股蓄勢再戰年線

一、盤勢分析

中國 4 月出口意外由負轉正，美國各州陸續重啟經濟，新增初領失業救濟金人數持續趨緩，以及美中可望展開貿易談判等因素帶動，週四美股四大指數全數收漲，道瓊工業上漲 0.89%、S&P500 收高 1.15%、那斯達克上揚 1.41%，費城半導體收漲 1.01%。歐洲方面，部份企業財報傳出好消息激勵市場，泛歐 STOXX600 指數上揚 1.09%，三大主要市場收盤漲幅都超過 1.4%。今早亞洲股市普遍走揚，台股以上漲 41 點開出，終場以上漲 58.5 點或 0.54% 收盤，收在 10901.42 點，成交金額較前一日擴增而為 1856.93 億元。盤面結構，類股漲多跌少，電子權值持強領軍、中小股輪漲，推升類股走揚，加上金融漲勢加溫，雙雙推升指數收高，傳產以油電、百貨、塑膠漲幅最為突出，生技、造紙跌幅相對較大。

二、盤勢預估

美中較預期提前展開貿易代表對話，雙方同意保持溝通與協調，似有意要淡化近期緊張的兩國關係。台股開高後持續在平盤之上震盪，終場以上影線小紅 K 上漲 58 點作收，成交量擴增至 1850 億元以上，大盤重回短多軌道之後持續向上墊高，惟上檔要挑戰長期均線壓力仍有一定難度，須配合遞增續航動能才利克服，否則恐又轉為整理，建議持續汰弱留強、換股操作。

新冠肺炎全球大流行帶動居家電玩需求大爆發，已經問世四年的 Switch，一度還傳出全球缺貨，原本任天堂預估至 1 月底的傳統淡季銷量可能不到 200 萬台，但最終卻賣出 300 萬台以上好成績，上個財年全年度銷量也因此上升至 2，100 萬台，大幅超越該公司預估的 1，950 萬台，對供應鏈營運的挹注值得期待。

新冠肺炎肆虐全球，儘管各國近期都已準備陸續重啟經濟，但防疫作為仍將維持相當程度的警戒，因此額溫槍及耳溫槍需求依然居高不下，而額溫槍 MCU 訂單能見度也已從原先的 7 月拉長到 9 月，預期 MCU 廠不僅第 2 季營運可望較第 1 季成長，第 3 季將持續攀高，有機會呈現逐季上揚的趨勢。

亞馬遜、微軟及谷歌三大網路服務公司第 1 季財報全都已經公佈，受新冠肺炎疫情影響，雲端服務業務均出現明顯增長，營收不減反增，且預期第 2 季雲端服務需求將持續成長，而伺服器晶片供應商英特爾及超微也都看好數據中心帶來旺盛需求，第 2 季伺服器供應鏈拉貨動能將持續強勁。

三、強勢股

電子：

大立光 (3008-TW)、可成 (2474-TW)、研華 (2395-TW)、健鼎 (3044-TW)、聯茂 (6213-TW)。

非電：

台塑化 (6505-TW)、南亞 (1303-TW)、為升 (2231-TW)、富邦媒 (8454-TW)、大成 (1210-TW)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據