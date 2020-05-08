〈台股盤後〉生技防疫成殺盤重災區 電子股接棒站上10900點

台股今 (8) 日開高 40 點後，一度上漲超過 120 點至 10970 點，多方試圖衝破萬一關卡，不過，在年線反壓下仍再度吐回部分漲幅，終場加權指數收在 10901.42 點，上漲 58.5 點，成交值較昨日放大至 1856.94 億元，法人指出，漲多的防疫和生技族群成賣壓重災區，不過，電子股買盤再起維持輪動，後市不看淡。

日前瘋狂飆漲的防疫族群，今日見到明顯的獲利了結賣壓，恆大、富堡、康那香、新麗和毛寶跌停，南六跌逾半根停板，美吾華跌逾 3%。

生技族群中，有新冠肺炎疫苗和藥物、防疫物資等題材的台耀、永日、亞諾法 - KY、中化生和盛弘等均跌停，生達、生華科跌幅也超過 8%，連帶易威、神隆、基亞、順藥、中化、寶齡富錦、展旺和久裕等，也都跌半根停板。

反觀太陽能族群繼續進行低基期補漲行情，茂迪、聯合再生漲停，元晶漲逾 8%，太極和中美晶也漲超過 4%。橡膠族群則是續強，申豐再次見到漲停板，台橡和南帝漲 3-4% 左右。

電子族群有逐漸接棒輪動走強的態勢，砷化鎵族群一躍而起，全新反彈 6%，宏捷科漲 5%，穩懋漲幅超過 3%。

IC 基板廠也再度躍升盤面人氣焦點，同欣電一度漲停，南電和景碩漲逾 2%。

電腦板卡相關業者表現不俗，撼訊漲停，麗臺漲 6%，映泰漲逾 2%。

法人指出，短線雖上檔指數有壓，但內資明顯做多 520 行情，加權指數若可持續量縮橫向整理，下檔支撐將更為強勁，中長多格局不變。