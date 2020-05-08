〈台股盤中〉電子權值股點火 站穩10900點伺機戰萬一大關

台股今 (8) 日在美股大漲、電子權值點火帶動下，早盤一度漲逾百點，再次站上 10900 點，將挑戰萬一與年線大關，今日估量也放大至 2000 億元。

觀察今日電子權值股，蘋概三王中大立光大漲逾 6%、鴻海也漲逾 2%、台積電則維持平盤，其餘蘋概股日月光、玉晶光、可成、英業達等也都有 2-3% 左右的漲幅，聯發科、台達電、廣達等也全面走揚。

PCB 族群也表現強勢，健鼎領銜大漲盤中攻上漲停，聯茂也大漲逾 9%，華通、南電、欣興也漲 1-2%；IC 設計的愛普也觸及漲停，高價股的矽力 - KY、信驊也漲逾 6%。

傳產族群方面，台塑化在全球能源股反彈下今日也拉出半根漲停，不過，紡織族群的儒鴻、豐泰跌逾 2-3%，食品股的佳格也較為弱勢。

此外，今日防疫相關個股走勢較震盪，生技股敏成重挫，亞諾法、盛弘、高端疫苗、中化生、台耀等紛紛跌停，其餘防疫相關的個股恆大、毛寶、康那香、新麗等午盤也被打到跌停。

法人指出，市場現階段反應全球對市場復甦的樂觀看法，加上熱錢流動，推升反彈行情續強，但指數萬一下方仍有賣壓待消化，預計短線將面臨高檔震盪，此外，短期利多消息是否能反應在後續實體經濟數字上，也有待觀察。