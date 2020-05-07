東洋重拾拓展疫苗市場 睽違2年得標公費流感疫苗

台灣今年公費流感疫苗招標案 4 月底落幕，共有 3 家廠商得標，包括國外廠商賽諾菲、國內廠商國光生 (4142-TW) 及台灣東洋 (4105-TW)，其中東洋睽違 2 年再度得標，今年更將首度搶進自費疫苗市場，成為今年營運主要動能之一。

去年及前年因受到政策影響，如世界衛生組織 (WHO) 流感疫苗選株會議，延遲公布疫苗選株決定，全球疫苗生產供貨時程延後，加上東洋是透過代理方式，引進國外廠商疫苗來台，因此在供貨時程遞延下，無法參與前兩年的公費疫苗投標案。

今年因 WHO 提早公布疫苗選株，台灣公費疫苗招標案時程，也往前一個月至 4 月底完成，其中，國光生得標比重約占整體 60%、賽諾菲占 31%、東洋則占 9%。

東洋表示，雖然公費疫苗得標數量較少，但仍可望推升今年營收成長，不過，因自國外藥廠代理來台，成本較高、毛利較低，對獲利成長幅度有限。

另外，東洋看準新冠肺炎疫情，將帶動民眾施打疫苗需求量提升，今年將首度搶進自費疫苗市場，將陸續鋪貨至既有的醫院通路，同時也會銷售至子公司創益旗下的藥局、診所通路，法人預期，公費、自費雙軌並進，東洋今年疫苗營收比重，可望提升至 5%。

東洋第 1 季營收 10.98 億元，季減 1.17%、年減 1.83%；稅後純益 2.54 億元，季增 714%、年減 13.68%，每股純益 1.02 元。