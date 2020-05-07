〈貴金屬盤後〉美元走勢堅挺 美陸續重啟經濟 黃金挫逾1%

週三 (6 日) 交易，黃金期貨價格下跌 1% 以上，係因美元走強以及全球部分經濟體重啟，削減了黃金的避險需求。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，「金價無法擺脫重啟經濟的動能，儘管大眾預計下個月 COVID-19 的死亡人數可能會增加到每天 3000 人，但因新增病例沒有飆升，投資者仍保持樂觀。」

「然而，COVID-19 要花更長的時間才會廣泛傳播至農村地區。在此背景下，金價可能持續鞏固，直到農村地區新增病例飆升，或者經濟散亂的反彈令人失望。」

Moya 認為，黃金短期內應該可以自 1650 美元水準找到強勁支撐，接著未來幾個月應會以 1800 美元為目標。

6 月交割的黃金期貨價格下跌 22.10 美元或 1.3%，收每盎司 1688.50 美元。週二小幅下跌 0.2％。

黃金收盤時，美元兌主要貨幣上漲 0.3% 左右。美元走強會削弱美元計價的商品價格，例如黃金。

在 COVID-19 大流行期間，貨幣上漲與股市相對穩定攀升讓黃金維持在 1700 美元交易範圍內波動。

XTM 貨幣策略和市場研究全球負責人 Jameel Ahmad 指出，「整體而言，與過去幾週相比，黃金持續在非常狹窄的區間交易，這意味黃金正等待波動的下一個觸發因素。整體而言，投資者對全球市場展現謹慎趨勢，投資者對黃金的態度也一樣。」

「但金價仍有可能突破今年登上的 7 年高點，許多人認為，在疫情結束後很長一段時間內仍將面臨經濟挑戰，因此黃金需求有可能增加。」

即使投資者消化了週三 ADP 公布的就業報告，黃金仍進一步下跌。ADP 數據顯示，4 月份 2020 萬人失業，許多企業被迫關門以減緩病毒散播速度。

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