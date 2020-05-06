佳世達4月、前4月營收雙創同期高 5/7起公開收購明泰

佳世達 (2352-TW) 今 (6) 日公告 4 月營收，144.87 億元，月減 0.7%、年增 12.3%、前 4 月營收 536.87 億元，年增 1.8%，雙創同期新高；佳世達也宣布，明日起至 6 月 23 日，將以每股 30 元，公開收購最多 19% 的明泰 (3380-TW) 股權。

佳世達營收已連續三個月創同期新高，公司指出， 4 月營收成長來自新增聯合艦隊成員聚碩、勝品、羅昇等貢獻，推升累計營收由衰退轉為正成長。

佳世達也宣布，自 5 月 7 日起至 6 月 23 日止，以每股 30 元，公開收購明泰已發行普通股，預定最高收購數量為 10.3 萬張，約明泰已發行普通股股份總數之 19%、最低收購數量為 2.71 萬張或 5% 股權，若有效應賣之股數達最低收購數量，且公平交易委員會不禁止，本次公開收購之條件即告成就。

由於佳世達去年事業規模超過 400 億元，且佳世達和明泰各自的台灣營收超過 20 億元，因此佳世達也在今日向公平會提出事業結合之申報，但佳世達認為，由於雙方的前五大產品線均不相同，此事業結合是以產品線互補為基礎，評估應不致構成不公平競爭與增加競爭門檻的疑慮。

佳世達目前已是明泰最大股東，集團綜合持股共 23.8%，透過本次公開收購提高綜合持股最高將達 42.8%，明泰今年每股擬配息 0.44 元，若明泰董事會所定之除息交易日不晚於公開收購款券交割日時，公開收購對價將相應調整，調整後收購對價為每股 29.56 元。