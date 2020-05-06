「我就想當個偉大的建築師」義大利現代建築之父 維多利歐·葛雷高第Vittorio Gregotti

作為首位威尼斯建築雙年展的策展人，相信許多人對於義大利建築師維多利歐 · 葛雷高第 Vittorio Gregotti 這位建築大師並不陌生，知名作品包括 1992 年舉辦奧運的巴塞隆納奧林匹克運動會主場館、葡萄牙里斯本的貝倫文化中心（Belém Cultural Center）等。於近日因感染新冠肺炎，不幸於米蘭病逝，享耆壽 92 歲。

巴塞隆納奧林匹克運動會主場館 via

總編輯、建築師、策展人，大師的斜槓人生

出生於距離米蘭西邊大約一小時車程的諾瓦拉，自小在紡織工業家庭中長大的維多利歐 · 葛雷高第，早年受工廠的環境薰陶影響，讓他習於團體合作，藉此逐漸發覺自己喜愛擔任團體裡負責創意發想的主導角色，也擁有領導的特質。年輕氣盛的維多利歐 · 葛雷高第，如願進到米蘭的建築學院，儘管他並不滿足於教授的指導 (他認為不夠好)，1952 年，維多利歐 · 葛雷高第仍順利地在米蘭取得建築學位，同年夏天，24 歲的他有幸與當時建築界風雲人物齊聚一堂，跟包浩斯學院創辦人瓦爾特 · 格羅佩斯與功能主義之父勒 · 柯比意的一頓飯，開啟了他在建築業界的傳奇人生。而 1955 年至 1963 年間，擔任建築雜誌 Casabella 的總編輯，更是奠定了他從事建築業的思想與視野。

Gregotti Associati International 合夥人 via

1974 年，維多利歐 · 葛雷高第創辦了自己的建築師事務所 Gregotti Associati International，不只搞建築蓋房子，也積極投入宏觀的城市設計與規劃。像是 2001 年贏得上海浦江新城規劃案的國際競賽，利用案場裡河道縱橫的特性，切分不同密度的街區層面，再以水文連結設施、景觀與河道，打造基於水域而生的城市，落實對競賽題目「一城九鎮」的核心理解。

除了是建築師之外，維多利歐 · 葛雷高第同時也擁有策展人的身份。1975 年，他所策展的「關於史塔基磨坊 Regarding the Stucky Mill」，聚焦威尼斯朱代卡島上的廢棄糧倉，藉由各種創作型態的實踐，探討建築、藝術與土地的深度連結關係。策展讓他擁有更多創作的想像空間，使其可以融入更多學問進行交互對比思考，他對前衛與現代的事物都極度感興趣，也不忘動筆記錄，或許正因如此，才有了 5 年後 1980 年威尼斯建築雙年展的正式首展誕生。

1975 年的維多利歐 · 葛雷高第 Vittorio Gregotti via

That’s what I want to do – be an architect.

維多利歐 · 葛雷高第用他超過一甲子的建築旅程，寫下了許多論述文字，也建出各種經典地標，更親手擘劃過不同國度的理想家園。不過，人總有一天會逝去，建築或許有一天會倒塌，但他曾經親口說出的夢想，卻能永恆地刻記在歷史裡，留待世人無限的緬懷。他是「義大利現代建築之父」，他是唯一的維多利歐 · 葛雷高第 Vittorio Gregotti。