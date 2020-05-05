比金融海嘯慘！國銀3月、首季獲利寫下史上最大衰退

金管會今 (5) 日公布，受到疫情影響，本國銀行 3 月單月獲利 182 億元，較去年同期大幅減少 44%，累計第 1 季獲利 809.5 億元，年減 16.9%，不論單月或首季都創下歷年史上最大減幅。

國銀今年第一季整體獲利為 809.5 億元，較去年同期下跌 16.9%；其中，國內總分行首季獲利跌幅 19.7%、海外分行下跌 23.2%、OBU（國際金融業務分行）下跌 9.5%，只有中國分行逆勢成長 12.2%。

若單看 3 月，國銀 3 月獲利 182 億元，比去年同期大幅衰退 44%，同樣除中國分行外，其餘全部衰退。

銀行局副局長莊琇媛解釋，國銀獲利之所以無論單月或首季都出現大衰退，主要是受到新冠肺炎疫情 3 月在全球蔓延，美國降息 6 碼，台灣也同步跟進，有鑑於信用風險增加，銀行大幅提存備抵呆帳，其中，OBU 就提存 21.7 億元、海外分行也提存 17.3 億元，導致獲利減少。

截至今 (2020) 年 3 月底止，本國銀行放款總餘額新臺幣 30 兆 3007 億元，較上月底增加 2746 億元；逾期放款金額為 734 億元，較上月底增加 28 億元；逾期放款比率為 0.24%，與上月底相同，較去年同期 0.25%、減少 0.01 個百分點。

截至 3 月底，本國銀行備抵呆帳占逾期放款的覆蓋率為 569.83%，較上月底 590.24% 減少 20.41 個百分點，整體備抵呆帳提列情形維持在較高水準，應屬穩健。