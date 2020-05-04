壽險業降房租救商場飯店 平均降幅20-25%

壽險業為全台最大房東，在國內擁有 5、600 棟大樓，其中不少是商場、飯店等，但肺炎疫情影響消費，餐飲、飯店業陸續傳出經營困難熄燈的災情，為了幫助受創產業度過難關，金管會已通過可以降低壽險業投資不動產的收益率門檻，以讓壽險業有降租金空間，金管會主委顧立雄今 (4) 日表示，據了解，壽險業降租幅度都已經達到 20~25%。

立委莊瑞雄今 (4) 日於立法院財委會質詢時表示，有飯店業者表示想要請保險公司降租金，但保險公司是多降 1% 也不肯，似乎違背了降低壽險業投資不動產的收益率門檻是希望紓困降租的美意。顧立雄表示，據他了解，壽險業降租幅度都已經達到 20~25%。

但莊瑞雄進一步指出，很多大型飯店就沒有，像台北華國大飯店與台灣人壽的降租金案就沒減租。

顧立雄回應指出，據他掌握到的最新狀況，華國飯店與台灣人壽的降租金案，雙方已經達成協議，金管會調降壽險業投資不動產收益率門檻後，是由壽險公司與承租戶根據契約自己去洽談。

而所謂台北華國大飯店與台灣人壽的降租金案，主要是華國大飯店過去營收的租金占比約為 30~35%，目前受到疫情影響，營收大幅下滑，每月租金 1200 萬元已經佔 4 月份營收超過 120% 以上，營收連支付租金都不夠。

為此華國特地行文給房東台灣人壽，提出 4 月 15 日華國年度董事會上決議的 4 大訴求，首先是希望免租，若是不能免租，則希望能降低租金為目前營收的 30~35%，或是能夠緩繳並提供折扣，最後則是希望能提高修繕補助費。而華國在行文三次後，得到台壽回應願意將租金連續三個月降兩成，也就是降為收八成租金。