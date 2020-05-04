【鐘錶與奇蹟2020】大師出手！積家全新Master Control系列登場。

過去在 SIHH（如今為 Watches & Wonders Geneva）錶展內要看複雜功能，一定不能錯過的就是積家（JAEGER-LECOULTRE），它總會為我們帶來外型與功能極其華麗繁複的作品。不過今年積家改走小清新路線，全新的 Master Control 大師系列以全新的面盤設計，帶來一抹斯文雅緻的愉悅感。沒有複雜大菜，同樣精彩。

1992 年問世的 Master Control 大師系列，是品牌首批獲得「1000 小時測試」的作品，整枚腕錶（並非只有機芯）得經過長達近六週的測試並達到標準，這在積家、甚至是整個錶壇都是創舉，而 Master Control 之名也是由此而來。

今年新的 Master Control 大師系列改以全新的設計，將纖細的三角形時標內縮、外側再加鑲貼上圓點。

今年全新的 Master Control 大師系列，品牌由 1950 年代的 Futurematic 腕錶、PowerMatic 腕錶和 Memovox 響鬧腕錶等經典圓形錶款汲取靈感，並融入 21 世紀風格的元素；嶄新的面盤佈局有著共通的設計語彙：將原本的纖細長版的三角形時標往內移，外頭加鑲貼圓點時標，藉由此配置重新演繹 Master Control 大師系列。

這是三針日期腕錶所裝載的新一代 899 型自動上鏈機芯，改換上矽材質擒縱裝置，動力儲存一舉提升至 70 小時。

另一個技術亮點，則是此次在 Master Control 大師系列部分款式所使用的新機芯改採用矽材質擒縱裝置，進而增加動力儲存規格，而這也是整個歷峰集團繼名士（BAUME & MERCIER）後，開始把矽材質普及到基礎款上的品牌。再者，此次積家也開發出全新的 Le Grand Rose gold® 玫瑰金材質，專有配方中加入了鈀元素，能夠防止氧化確保不褪色。

Master Control Geographic 大師系列地理學家腕錶，40mm 精鋼錶殼，裝載新一代 939 型自動上鏈機芯，具備矽材質擒縱裝置，動力儲存 70 小時，參考價約 NT$385,000。

全新的 Master Control 大師系列共有四種款式，分別為大三針日期功能、全曆加月相功能，擁有兩地時區、動力儲存的，以及最複雜的全曆計時功能。全曆計時碼錶同時還結合了月相顯示，這也是積家首度推出的功能組合，裝載的全新 759 型機械機芯設有具備垂直離合器的導柱輪計時裝置，配備月相顯示以及 65 小時的動力儲存，是目前市場上少見的全新中階複雜功能。

Master Control 大師系列全曆月相計時碼錶，這是積家首度推出的功能組合。40mm 不鏽鋼錶殼，裝載全新 759 型自動上鏈機芯，動力儲存 65 小時，參考價約 NT$458,000。

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