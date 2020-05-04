【鐘錶與奇蹟2020】經典款再深化！卡地亞持續進化細節的一年。

2020 年的卡地亞延續這幾年的方向，不走過去大複雜功能的路線，而是持續在經典款的細節度和使用層面做深化。今年卡地亞推出全新女錶系列 Maillon、Pasha 使用了 2018 年卡地亞率先用在 Santos 上的快拆錶帶系統、而 Santos 首度以限量版的網路獨賣方式現身、從歷史中挖寶的 Privé 系列加入新作 Tank Asymétrique。向來也是卡地亞主打的工藝面盤款，今年也推了兩款依舊以美洲豹為主角的新錶。整體來說，雖然沒有顛覆性的大錶出現，但持續穩紮穩打把經典款進化得更完整，對於卡地亞來說反而是滿正確的方向。

1. Pasha de Cartier 的改版回歸

卡地亞今年將 Pasha de Cartier 拉回主戰場，加入快拆錶帶 QuickSwitch 系統，錶徑有 35mm 和 41mm 兩種尺寸，材質的選擇也很多樣，另外還有鏤空面盤陀飛輪的複雜功能款。

在 Santos、Tank 等系列的環伺之下，這幾年的 Pasha 有點被冷落了，Pasha 算是滿典型的卡地亞早期錶款樣貌，帶有井字金屬錶柵、時標和錶冠都帶有裝飾藝術的設計風格，最早的起源可以追溯到 1943 年，後來卡地亞被 Richemont 集團買下，到了 1985 年才又重新改版問世，後來在各家都傾注心力發展複雜功能的年代，Pasha 還出過陀飛輪、以及萬年曆三問錶等錶款，真的要講起來 Pasha 是很有故事可以說的一個系列。

快拆錶帶 QuickSwitch 系統和個人化刻字的設計，是今年 Pasha de Cartier 新加入的兩大元素。

今年的 Pasha 延續卡地亞這幾年的經典款深化計畫，加入他們 2018 年用在 Santos 的快拆錶帶 QuickSwitch 系統、還有連鍊帶都可以自行調整長度的 SmartLink 鍊節。另外這次 Pasha 也新增可鐫刻個人化字母縮寫的設計，旋下 Pasha 的招牌鍊形錶冠就可以看到文字，有別於以往個人化鐫刻大多是出現在錶背或面盤的作法，利用錶款特色做出了新意。至於尺寸有回歸到初始版本的 41mm、以及 35mm，前者多了日期窗，41mm 還有鏤空面盤版本，複雜功能則推出鏤空面盤陀飛輪。

2. Santos de Cartier 的限量版之年

Santos-Dumont「Le Brésil」腕錶大型款｜43.5 x 31.4mm、鉑金材質、時間指示、430MC 型手上鏈機芯、錶冠鑲嵌一顆凸圓形紅寶石、限量 100 只

這兩年的 Santos 可以說是卡地亞明星光環最盛的系列，今年走的是限量版路線，推出三款不同材質、各限量 30 只的 Santos-Doumont 超大型腕錶，另一個亮點在於三款 Santos-Doumont 的鐫刻版限量腕錶，鉑金、黃金、不鏽鋼加黃金錶圈的三枚錶款，各限量 100、300 及 500 只。

Santos-Dumont「La Demoiselle」腕錶超大型款｜46.6 x 33.9mm、鉑金材質、時間指示、430MC 型手上鏈機芯、錶冠鑲嵌一顆凸圓形紅寶石、限量 30 只、建議售價約 NTD 1,340,000

另外還有限量 30 只的 Santos-Dumont「La Demoiselle」，以 Santos 本人在 1908 年設計的飛行器為名，指針從劍形針換成寶璣式指針，錶帶和面盤中央加入巴拿馬編織元素，而且卡地亞 VII 時標間的著名彩蛋 CARTIER 品牌名，在這款也換成 SANTOS 字樣。

3. Tank 的變化型 Privé 系列新作 Tank Asymétrique

（左）18K 黃金材質、錶徑 47.15 X 26.1mm、時間指示、1917 MC 型手上鏈機芯、限量 100 只、建議售價約 NTD 815,000（右）鉑金材質、錶徑 39.5 X 26.2mm、時間指示、9623 MC 型手上鏈機芯、限量 100 只、建議售價約 NTD 2,150,000

Privé 是卡地亞從歷史錶款中找尋靈感的復刻系列，之前已經出過 Crash、Tank Cintrée 和 Tonneau，今年則加入復刻自 1936 年的 Tank Asymétrique，在錶殼造型上做了變化，看上去就像是菱形的 Tank，和原版相比在時標和指針都做了改款。除了鉑金、玫瑰金、黃金三種材質的一般版之外，還有玫瑰金、鉑金、鉑金鑲鑽的三款鏤空面盤，總共六款新作，每款都限量 100 只。

4. 全新女錶系列 Maillon de Cartier

18K 玫瑰金材質、時間指示、鑲嵌 25 顆圓形明亮式切割鑽石、建議售價約 NTD 955,000（攝影：游銘元）

卡地亞在之前就率先發表了他們今年的新系列 Maillon de Cartier，獨特的鍊節設計是視覺重點，長方形鍊節、六角形錶盤加上斜面錶耳，看上去猶如扭轉般視覺張力，幾何感十足的線條也讓 Maillon de Cartier 具備帶有變化感的搭配性。

5. Métiers d'art 的工藝新元素運用

18K 白金材質、錶徑 42mm、時間指示、430MC 型手上鏈機芯、錶冠鑲嵌一顆凸圓形藍寶石、限量 30 只、建議售價約 NTD 2,320,000

工藝面盤也是卡地亞每年的重頭戲，Métiers d'art 今年推出 Ronde Louis Cartier 秸稈及金質細工鑲嵌和琺瑯金銀絲腕錶兩款新作，招牌的美洲豹自然是面盤的主角。秸稈及金質細工鑲嵌錶款，以 11 種顏色的 75 支秸稈構成裝飾，美洲豹頭部的白金、黃金和玫瑰金材質，經過逐一塑型和緞面打磨處理，秸稈間也以金絲鑲嵌，過去卡地亞曾使用過的火金工藝，在這邊也用在琺瑯材質的豹紋和豹眼上。這次是卡地亞首度在細工鑲嵌上使用貴金屬，呈現出有如浮雕般的立體感，是最唯妙唯肖之處。

18K 白金材質、錶徑 36mm、時間指示、430MC 型手上鏈機芯、錶冠鑲嵌一顆圓形明亮式切割鑽石（約 0.08 克拉）、錶圈及錶盤和錶釦鑲嵌 269 顆圓形明亮式切割鑽石（約 1.99 克拉）、限量 30 只、建議售價約 NTD 3,560,000

另外一款是琺瑯金銀絲腕錶，面盤主角同樣是美洲豹，竹子的部分以琺瑯結合金絲工藝，中景的竹叢、以及美洲豹身上的豹紋和豹眼，都是鑲刻弧形琺瑯，搭配微繪的背景星空拉出景深，鑲鑽的美洲豹像是從竹林中穿出來般，視覺感很立體。

【本文經授權，轉載自鏡週刊，不開放合作夥伴轉載】

【延伸閱讀】

【現場直擊】傳統老牌大變身！GP 芝柏表在台發表 2019 年「天際行者」主題新錶

【錶壇焦點】慶祝 SD 機芯 20 周年力作！SEIKO Presage 系列首度搭載 Spring Drive 機芯

【錶壇焦點】寶璣與寶鴻堂鐘表展開全新合作，從瑞士把「它」請來了？

【現場直擊】天梭 2019 新品發表：Seastar 1000 系列新色登場