再添6家中小企業投資31億元 投資台灣三大方案將破兆元

經濟部投資台灣事務所今 (30) 日再通過 6 家中小企業擴大投資 31 億元，包括光鈦國際、印能科技、耀星科技、碩陽電機、秀強企業及政澄水產，經濟部表示，中小企業加速投資行動方案已通過 219 家中小企業投資約 942 億元，而統計投資台灣 3 大方案已帶動 465 家企業投資約 9841 億元，將往兆元邁進。

經濟部表示，印能科技生產半導體專用除泡設備，為持續強化國際競爭力，將斥資 9 億元在新竹海山擴建營運總部、研發中心與科技廠房，並導入智慧自動化生產線，光鈦國際工業也因應全球少量多樣產品需求，將投資逾 7 億元在台中關連工業區新建廠房。

耀星、秀強、政澄水產皆預計投資 4 億元，新建廠房，導入智慧化設備，其中耀星從事精密機械加工、航太零件製造，將在桃園蘆竹設立新廠並整併現有產線，秀強則生產汽機車、船舶用馬達及零件，計劃在彰化秀水新建廠房，政澄水產則為外銷日本高級鮪魚廠，將在高雄小港新建鮪魚智慧流程生產工廠。

碩陽電機生產直流馬達製造，深耕電動車與電動輪椅傳動系統，預計斥資近 2 億元在桃園大江工業區設立新廠，擴大外銷規模。

另一方面，經濟部加工處今也召開入區投資審查會，核准通過 6 家投資案，總投資額逾 26 億元，其中申請進駐高雄園區前瞻智造新基地的凱銳光電、樂米生技，分別從事智慧機械、生技醫藥等，可望加速促進園區產業轉型動能。