〈金寶攻醫療〉協助電子供應鏈進軍東南亞 將辦招商會

金寶 (2312-TW) 今 (30) 日舉辦防疫產品發表會，展望未來，總經理沈軾榮表示，不只防疫商機，正規畫在泰國興建工業區，協助電子零組件廠商分散全球生產據點，預計 6 月與泰國辦事處合辦招商會，年底開工、2022 年前完成，預計可容納約 40 家廠商。

沈軾榮表示，過去廠商過度集中中國，但貿易戰開打後，許多廠商都有意調整全球產能配置，往越南、泰國、菲律賓等東南亞國家發展，但礙於現階段東南亞各國供應鏈相比中國仍不足，因此計畫將與泰國投資單位合作，在泰國打造一座工業區。

沈軾榮進一步指出，工業區初步規劃在金寶現有泰國廠房附近，車程約 10 分鐘，土地是金寶與合作夥伴共有，面積約 100 萬平方米，招商對象鎖定電子零組件廠，預計 6 月在台灣舉辦招商會，投資金額則還在規劃中。

沈軾榮表示，以金寶在泰國當地經驗，有助零組件廠商到東南亞設立據點，除協助取得土地外，也不排除幫忙蓋廠。

金寶擴產計畫方面，沈軾榮表示，仍按照計畫進行中，預計泰國 2 個新廠下個月完工，年底投產，菲律賓新廠則已在 2 月完工，也預計年底啟用，另外，子公司泰金寶精密掛牌進度，預計 9 月送件，明年 3 月前掛牌，菲律賓子公司則預計明年 4 月送件，明年第 3 季掛牌。