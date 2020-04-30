〈金寶攻醫療〉下半年拚逐季成長 全年維持雙位數成長目標

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情延燒，金寶 (2312-TW) 總經理沈軾榮今 (30) 日表示，第 1 季中國、菲律賓廠都受影響，消費型產品需求降溫，但近期宅經濟、部分網通廠品需求升溫，估第 2 季營運持平首季，下半年需求可望逐步回溫，營收估將逐季成長，全年維持雙位數成長目標。

沈軾榮表示，中國廠 2 月延後復工，菲律賓廠也停工約兩周，泰國廠則在當地政府防疫有成下，維持全產能運作，至於目前疫情較嚴重的巴西、美國、墨西哥廠，都維持正常運作。

中國岳陽新廠方面，沈軾榮指出，新廠 1 月初完工，起初生產量少，因此受疫情影響有限，3 月起產能開始放量，目前月產能約 70-80 萬台印表機，下月可望達 100 萬台，根據估計，岳陽新廠年產能可達 1300 萬台印表機。

需求方面，沈軾榮進一步表示，雖然消費性產品需求下滑，但受惠宅經濟，筆電、硬碟等周邊產品成長，通訊產品持平，網通產品則維持高檔，長安廠仍以 4G 基地台為主，下半年將加入 5G 基地台訂單。

展望今年，沈軾榮表示，今年成長動能仍來自網通、3D 列印，看好下半年需求回溫，營運將逐季成長，至於醫療事業，預期效益將在今年底或明年初陸續浮現。