〈TPK法說〉Q2傳統淡季營收估較上季下滑 LCM下半年可望逐步發酵

觸控模組大廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今 (29) 日舉辦線上法說，總經理謝立群表示，第 2 季進入傳統淡季、上下游以去化庫存為主，估營收季減 5-10%；液晶面板模組 (LCM) 則不受疫情影響，維持下半年擴產計畫，預期營收成長幅度將優於過去。

謝立群指出，3 月中下旬開始，行動穿戴、車載等行動裝置相關產品需求減弱，並延續至第 2 季，加上進入傳統產業淡季，上下游清庫存以迎接下半年新品，雖然第 2 季營收估將季減，但平板、筆電等中尺寸產品需求熱，下滑幅度優於往年，毛利率與營利率均可維持上季水準。

謝立群認為，各國政府祭出的財政措施與疫情的變化，仍影響下半年總體經濟表現，因此，現在也難判斷全年營運展望，預期到了第 2 季末，下半年營運才會較為明朗。

液晶面板模組 (LCM) 方面，謝立群指出，LCM 為全貼合架構，並將既有的 LCM 與 LCD 規模擴大，提供一站式服務。

此外，LCM 擴產計畫不受疫情影響，維持下半年擴產，主要應用在中尺寸相關產品上，雖然毛利率較一般觸控產品低，但下半年開始會有明顯的營收貢獻，可望帶動獲利表現，不過實際量產時程需待客戶認證，樂觀看待此趨勢。

手機新機方面，謝立群表示，目前仍有 1-2 款摺疊手機會按照原定行程發表，並在今年第 3 季啟動量產，不過疫情同時影響供給端與需求端，對於新機發表抱持審慎態度。