北車京站4月來客銳減業績掉3成 外送逆勢成長

日勝生 (2547-TW) 旗下連鎖百貨商場京站 (2942-TW) 總經理柯愫吟今 (29) 日指出，疫情對第一季影響不大，不過 4 月開始北車京站來客大減 40%，衝擊業績衰退 30%，其中占營收比重 40% 的餐飲業種「比較辛苦」，所幸積極推動外送服務下，外送業績年增近 1 倍，緩和部分衝擊，展望 5 月，力拚母親節檔期以逾 15% 高回饋刺激買氣。

柯愫吟指出，餐飲業績衰退是整個百貨業共同面臨的問題，因此，京站已快速因應，館內餐飲品牌已全數提供外賣服務，有助帶動外賣業績在疫情期間年增近 1 倍。

小碧潭京站在 3 月開出後，由於定位區域型商場且來客多是在地家庭客，「業績超乎預期好」。

另外，柯愫吟提到，由於市政府因應疫情回饋地價稅，已回饋予廠商，「表達經營比較困難的廠商也有來談協助」，全力與廠商共同度過此次疫情。

柯愫吟坦言，儘管已連續 4 天零確診仍尚未看到人潮回流，「母親節檔期難談成長，業績數字甚至連估都不敢估」，因此，百貨業景氣不好也必須加碼行銷預算，除了滿額贈的化妝品滿 2000 元送 200 元、全館滿 4000 元送 200 元、延續去年的汽車抽獎外，還加碼推「有驚無險保庇券」，Q 卡友單筆 1277 元扣 Q 點 1 點即可現抵 200 元，回饋率逾 15%。