〈美股早盤〉輝瑞、3M財報優預期 早盤領道瓊漲逾300點

美國總統川普於先前宣佈將自 5 月 1 日起，開放部份地區重啟經濟活動，隨著預計復工日進入倒數，再加上部份州政府皆表示將逐步放寬居家令，並允許企業恢復正常營運，提振了投資人的信心。

此外，隨著美股上漲，投資人減少避險資產的持有，並將資金轉向股市，促使公債殖利率於近日上揚，而銀行業者亦從中受惠，摩根大通 (JPM-US)、花旗集團 (C-US) 及富國銀行 (WFC-US) 股價，於早盤分別上漲 3.29%、5.78%、及 4.43%。

此外，輝瑞 (PFE-US) 及 3M (MMM-US) 於週二 (28 日) 美股盤前公佈財報，營收及獲利皆優於市場預期，促使股價分別上漲 2.04% 及 4.03%。

油價於週一 (27 日) 大幅下跌，但於週二美股早盤時小幅回漲，且受惠於市場對於復工的預期，促使週二 (28 日) 美股早盤四大指數延續週一的漲勢，道瓊指數上漲超過 300 點。

新冠肺炎疫情

根據約翰霍普金斯大學統計，美國的累計確診病例已將近達 99 萬例，但重災區紐約州則有逐漸放緩的跡象，該州的居家防疫及社交距離措施，將於 5 月 15 日到期，州長古莫表示，將會分階段重啟部份產業的營業活動。

美國總統川普於週一 (27 日) 表示，全美的病毒篩檢已達 540 萬次，約為其他國家的兩倍，並宣佈將持續擴大篩檢。

截至台北時間週二 (28 日)22 時許：

道瓊指數上漲 302.66 點或 1.25%，暫報 24436.44 點

那斯達克上漲 80.45 點或 0.92%，暫報 8810.61 點

標普 500 上漲 33.52 點或 1.16%，暫報 2912.00 點

費半上漲 30.29 點或 1.76%，暫報 1758.05 點

台積電 ADR 下跌 0.24% 至每股 53.37 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.638%

紐約輕原油上漲 0.08% 至每桶 12.79 美元

布蘭特原油上漲 1.86% 至每桶 23.50 美元

黃金上漲 0.17% 至每盎司 1726.80 美元

美元指數下跌 0.41% 至 99.685 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

卡特彼勒 (CAT-US)

卡特彼勒早盤上漲 1.49%，達 117.00 美元。

卡特彼勒於週二 (28 日) 公佈 2020 財年第一季財報，營收和淨利分別大減 21%、42%，不過 EPS 仍高於市場預期，因疫情不確定性仍高，卡特彼勒並未公布全年財測展望。

Q1 財報關鍵數據：

營收報 106 億美元，低於去年同期的 135 億美元，年減 21%，低於 Refinitiv 分析師平均預期的 109.16 億美元

淨利報 10.92 億美元，低於去年同期的 18.81 億美元，年減 41.9%

每股淨利 (EPS) 報 1.98 美元，大幅低於去年同期的 3.25 美元，年減 39%，高於 Refinitiv 分析師平均預期的每股 1.69 美元

輝瑞 (PFE-US)

輝瑞早盤上漲 2.04%，達 39.07 美元。

輝瑞於週二 (28 日) 公佈 2020 年 Q1 財報，調整後每股盈餘為 0.8 美元，高於華爾街分析師的預估值 0.73 美元，而 Q1 營收則較去年同期下滑 8%，報 120 億美元，但仍高於市場預估值 118 億美元。

輝瑞表示，目前正加速和德國生技藥廠 BioNTech 攜手研發新冠肺炎疫苗，且將有望於本月底進行人體試驗。若成功開發，則至今年年底前，將有望生產數百萬個疫苗。

3M(MMM-US)

3M 早盤上漲 4.03%，達 159.80 美元。

3M 於週二 (28 日) 公佈 2020 年 Q1 財報，由於受到肺炎疫情的影響，促使個人衛生安全用品的銷售大幅攀升，因此，刺激 3M 於第一季營收增長 2.7%，達 80.8 億美元，高於華爾街分析師的預估值 79.1 億美元。其中，醫療保健部門營收增長了 21%，消費品部門則增長了 4.6%。

此外，3M 於 Q1 的每股盈餘報 2.16 美元，亦高於市場預估值 2.03 美元，但由於肺炎疫情導致營運不確定性增加，該公司撤回對於 2020 年的全年財務預測。另外，3M 表示將會積極削減成本，預估 Q2 將減少 3.5 億至 4 億元的成本。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月商品貿易帳 (億美元) 報 -642，預估 -550，前值 - 559

美國 3 月零售庫存月增率報 0.9%，預估 0.5%，前值 - 0.3%

美國 3 月批發零售庫存月增率報 -1.0%，預估 -0.4%，前值 -0.7%

美國 2 月 S&P 大城房價指數月增率報 0.4%，預估 0.4%，前值 0.3%

美國 S&P 大城房價指數月增率 (圖：Investing.com)

華爾街分析：

Leuthold Group 分析師 Jim Paulsen 表示，隨著部份州政府表示將放寬封鎖措施，並重新恢復部份經濟活動，目前股市逐漸反映出對於經濟重啟的預期，S&P 500 指數呈現上揚的趨勢，特別是對於景氣波動較為敏感的部門，包括：小型企業、高 beta 值股票，以及金融、工業等週期性行業，更是受到經濟重啟的消息所激勵。

美國將於週三 (29 日) 公佈第一季 GDP 增長率數據，美國銀行經濟學家 Michelle Meyer 預估，Q1 GDP 恐將報 -7%，Q2 GDP 則將進一步萎縮 30%，而第一季 GDP 出現負值，表示景氣循環將開始陷入衰退。

Ardent Asset Management 的策略師 John Kattar 表示，目前政府的因應政策皆屬適當，但政策成效的發揮仍需要一段時間，而許多小型企業皆面臨相當高的風險，John Kattar 亦預估，在一年之內疫情將可被控制住，但社會和經濟的恢復，則需要更長的時間。