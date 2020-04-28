繼科創板試點後 中國加快創業板註冊制改革

【彭博】-- 繼科創板試點註冊制後，中國加快推進創業板註冊制試點改革，致力於促進資本市場發展和直接融資。但在 IPO 擴容衝擊流動性的擔憂下，疲弱經濟和 A 股業績期對風險偏好亦有壓制，中國股市主要指數早盤陷入較大幅度震盪之中。

4 月 27 日，中央全面深化改革委員會會議通過創業板改革並試點註冊制總體實施方案之後，中國證監會就此主要制度規則向社會公開徵求意見，深圳證券交易所亦隨之出台一系列配套規則和征求意見稿。分析認為，應對新冠疫情衝擊，對沖政策的出台不僅局限於消費和投資，政府也同時促進資本市場發展和直接融資，創業板註冊制推進速度或比科創板更快。

創業板改革提速「是整個資本市場改革提速的標志」，上海飛驥管理諮詢總經理王驥躍表示，「科創板試推增量資金，創業板試推市場存量，若試點順利，再推到全市場。」

不過，交銀國際的策略師洪灝也在報告中表示，創業板改革消息宣布之後，市場還是有很多疑慮，主要擔心註冊制分流市場資金、擔心註冊制會導致上市公司首發估值過高，擔心現有殼公司估值縮水等。

中國 A 股主要指數在小幅高開後掉頭向下，創業板最大跌 2.5%，當前創業板小幅漲 0.3%，滬深 300 指數也止跌轉升，與創業板有所重疊的信息技術指數漲幅居前；上證綜指仍跌 0.3%。

「流動性衝擊從歷史看，最開始會有一定影響；不過今天市場整體走弱，主要還是大家對經濟基本面的關注，加上業績披露期，市場整體情緒仍偏謹慎，」凱基證券的分析師陳浩表示，「未來如果經濟好轉，企業盈利出現拐點，那麼創業板疊加改革，向上的彈性會更大。」

創業板改革呼應了本月初中國完善要素市場化配置，完善股票市場基礎制度的意見。參照去年 7 月推出的科創板，創業板此次改革涵蓋首次公開發行、再融資、交易規則、投資者適當性制度、上市保薦等多個方面。

科創板先驅

中國最高層從 2018 年 11 月「官宣」科創板到去年 7 月科創板落地，僅用了 8 個月的時間；這個資本市場改革的試驗田推出僅九個月，已有約百家公司上市交易。

「參考科創板從宣布創立到正式開市只用了 260 天，創業板註冊制改革周期有望更短，」中銀國際證券分析師王君等人在報告中表示，正式細則有望年內落地。

科創板的運行為創業板提供了經驗和參照。跟科創板類似，符合條件的特殊股權結構企業和紅籌企業也將獲准在創業板上市。交易制度方面，創業板新股上市前五日不設漲跌幅限制，並設置價格穩定機制，創業板股票漲跌幅限制比例由 10% 提高至 20%；創業板註冊制下發行上市股票自首個交易日起可作為兩融標的。此外，引入盤後定價交易方式，明確深股通投資者可以參與盤後定價交易。

「與科創板是新市場增量改革不同，創業板是存量市場改革，有既有公司和既有投資者，所以是資本市場全面深化改革承前啟後的關鍵一環，」飛驥管理的王驥躍表示。

對於創業板的定位，深改委稱，要堅持創業板和其他板塊錯位發展，找准各自定位，辦出各自特色，推動形成各有側重、相互補充的適度競爭格局。

深圳交易所的意見反饋截止日為 5 月 11 日，證監會的意見反饋截止時間為 5 月 27 日。

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