〈台股盤後〉電金傳產權值股同走強 大漲219.91點重回5日線

美股上周五反彈，亞股與美期貨電子盤今 (27) 日也表現亮眼，台股在大型權值股帶領下飆漲，電子三雄領軍電子權值股走強，傳產權值股台塑四寶強彈表態，國泰金、富邦金等金融權值股也一片紅通通，指數開高走高，終場大漲 219.91 點，收在 10567.27 點，成交量 1768.07 億元，重回 5 日線與 10 日線。

台股上市族群中，各類指數全數收紅，其中以橡膠族群表現最強勢，大漲 4.35%，其次為光電指數，漲幅達 3.66%，塑膠、汽車、其他指數也有超過 3% 的漲幅。

櫃買市場同樣開高走高，上漲 1.76 點，收在 133.12 點，成交量增至 400.7 億元；上櫃指數除遊戲指數外，全數收紅，以光電指數表現最強勁，漲幅 3.62%，其次為電通指數。

電子三雄同走強，激勵指數大漲攻高，三雄中以股王大立光表現最強勢，大漲 3.2%，收在 3860 元，一舉站回 5 日線、10 日線與月線；台積電上漲 1.36%，收在 298 元，重回 5 日線之上；鴻海也上漲 1.49%，收在 74.9 元，收復 5 日線與 10 日線。

防疫概念股表現續強，康那香、盛弘、合世、易威、恆大亮燈漲停，亞諾法大漲逾 8%，南光、中化生漲幅逾 5%，和桐、優盛、國光生、健喬、熱映、麗豐 - KY、佰研、中化也有超過 2% 的漲幅。

由於村田製作所富山廠區傳有員工確診新冠肺炎，相關據點將暫停作業並消毒，激勵被動元件族群股價攻高，由國巨漲停領軍，奇力新大漲 5%，興勤、華新科、台嘉碩也上漲逾 3%。

印刷電路板族群表現同樣強勢，金像電強攻漲停，敬鵬、凱崴、華通上漲逾 3%，精成科、競國、嘉聯益、健鼎、高技、欣興、久威也漲逾 2%。

國泰證期分析師蔡明翰指出，台股本周上半場可望維持強勢，下半場五一連假將至，市場可能轉趨觀望；本周許多電子廠陸續召開法說，蘋果也將在 5 月 1 日公布財報與展望，若蘋果能釋出較樂觀的展望，下周台股可望持續震盪向上。