〈鋼聯營運展望〉產品售價直直落 首季每股虧0.04元 上市來首度虧損

鋼聯 (6581-TW) 今 (27) 日公布今年第一季財報，稅後虧損 461 萬元，較去年同期由盈轉虧，每股純損 0.04 元，為鋼聯上市掛牌以來首度單季營運虧損；由於鋼聯產出的氧化鋅產品，去年下半年受國際鋅價走跌，影響售價與獲利。

2019 年美中貿易衝突導致鋼鐵業景氣下滑，中鋼 (2002-TW) 今年首季也虧損，此狀況造成原物料來源的集塵灰產出量不如預期，且集團子公司攤提折舊費增加，多重因素造成虧損。

鋼聯 2020 年首季營收 2.49 億元，年減 35.8%，毛利率 19.69%，年減 33.97 個百分點，稅後虧損 461 萬元，較去年同期盈轉虧，每股純損 0.04 元。

鋼聯指出，鋅價 2018 年走高，國際鋅礦紛紛擴產增加原料供應，導致國外冶煉廠調漲加工費，庫存量在 2019 年逐步上升，隨著美中貿易衝突衝擊中國經濟景氣，鋅錠市場轉為供給過剩，去年下半年價格一路走跌，2019 年平均鋅價僅每噸 2549 美元，較 2018 年 2925 美元下滑 12%，衝擊鋼聯產出氧化鋅銷售單價與獲利。

今年首季的鋅金屬報價為每噸 2100 美元，去年同期為 2800 美元，價格也下滑達 25%，造成第一季營運虧損。

鋼聯去年獲利接近腰斬，每股純益降至 3.58 元，董事會對去年獲利每股擬配發 2.6 元現金股利，配發率 72.62%，優於上一年的 70.04%。股利案將提 5 月 28 日召開股東會議決。