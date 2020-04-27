【新光證券】盤前分析    



◆盤勢分析

新冠肺炎抗病毒藥物瑞德西韋，中國傳首次臨床試驗失敗，消息拖累美股跌多漲少，不過經濟部公布，3 月工業生產指數未受疫情影響，年增 10.41%，連兩個月正成長，表現優於預期，激勵 24 日台股開高，惟道瓊期指走疲，市場缺乏追價買盤，指數於平盤附近窄幅整理，最後因食品、觀光、半導體等族群表現疲弱，令大盤日線連二黑，終場加權指數收在 10347.36 點，跌 19.15 點或 0.18%，成交額 1263.6 億元。OTC 指數收在 131.36 點，漲 0.28 點或 0.21%，成交額 374.81 億元。

24 日台股周線結束連四紅，9 日 KD 值轉為死亡交叉，日量減少逾 19%，技術面逐漸向下。籌碼方面，三大法人連二日僅投信買超，其中外資連四日賣超。因新冠肺炎疫情延燒全球，台經院下修台灣今年 GDP 成長率至 1.58%，較 1 月預測大幅下修 1.09 個百分點。不過相較其他國家，台灣因防疫成效較佳，仍可維持正常生活，經濟表現已是全球優等生了，股市表現也相對穩定，短線因市場等待上市櫃公司首季財報及 4 月營收，預期大盤將於五日線附近整理，選股方面可留意防疫概念股波段操作。

