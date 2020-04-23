疫情深潛，他們備戰點亮旅遊業 知識導遊 來了

文●柯曉翔

79 歲資深導遊張明石善用口訣記憶，向旅客講解風光。(攝影者．陳鴻文)

毫無疑問，這是疫情下，最受衝擊的職業之一。

無團可接，79 歲資深導遊仍每天讀英文報、吸收新知；

暫時不回英國，藍牌導遊在台開講座，帶聽眾神遊英倫。

這是知識導遊的時代，風雨過後，他們終將奮起。

79 歲退休海軍 變旅遊界祖師

大量閱讀、自學英文的不老國寶

「我坐副駕駛座指路導覽。」導遊張明石說。採訪當天，我們約在台北市中山北路，穿上顯眼橘紅色背心的他，仍職業病上身，開始介紹日治時期「條通（編按：意指巷弄）文化」，當時許多達官顯要匯居此地；車子開上中山高速公路，他說起台灣第一條高速公路前身「麥克阿瑟公路」歷史，興之所至，隨即模仿麥克阿瑟：「I shall return.（我將會回來）……。」

培訓超過 3,500 位領隊導遊

79 歲的張明石堪稱「旅遊界祖師爺」。32 歲擔任領隊，60 歲當導遊，也是觀光局的職前訓練講師，至今共培訓國內約 3500 位領隊與導遊。「他是旅遊界國寶，記憶力超強，」三立新聞主播、外語導遊領隊黃倩萍說，「我們怎麼問問題，都難不倒他。」

從台灣男女平均壽命到人民平均所得，他精準說出數字，並隨時追蹤時事，增加與旅客的談資。受訪時，還隨機考我：「傳染病」和「新型冠狀病毒疾病」的英文怎麼念？張明石說，導遊必須達成「SOP」—說故事的人（Story Teller）、旅遊行程表的操盤手（Organizer）、解決問題

的高手（Problem Solver）。

張明石是下過一番苦工的。他年輕時曾是海軍少校，擔任總統府禮賓官，經常接待外賓。32 歲海軍退伍，轉戰美國運通業務代表兼國際領隊。過去別人向他敬禮，變成他為旅客服務、鞠躬或搬運行李。能彎得下腰，全因嚴長壽（時任美國運通台灣區總經理）的一句話：「一切歸零，重新出發。」

勤練英文，不怕犯錯

在那個沒有 Google 和 App 的年代，旅遊資訊不像現在唾手可得。33 年前，張明石帶團去不丹，而台灣對於不丹的了解一片空白。轉機抵達曼谷機場時，他立刻在機場狂找書籍資料，並在機上快速閱讀。落地帕羅機場（Paro Airport），才能對旅客講述不丹的相關知識。

「沒有捷徑，就是倚賴大量閱讀。把複雜變成簡單，再化做口條，向旅客說明。」張明石說。直到現在，他每天必讀英文報。看完英文電視新聞，才上床睡覺。

他的一口流利英文，全靠長年自學。訣竅是不怕丟臉，犯錯後修正。他曾發錯重音，在整團加拿大旅客面前把「重要（Important）」講成「陽萎（Impotent）」，旅客笑成一團。「他很勇於講英文，從來不緊張。」前中州科技大學副校長兼觀光與休閒管理系主任鍾起岱說。

昔日擔任領隊，每年飛行里程高達 20 至 25 萬公里；60 歲開始，他逐漸以導遊為主，為外國旅客介紹台灣。他曾帶隊攀爬玉山，也曾為熱愛騎腳踏車的南非記者設計一趟微笑單車（YouBike）遊台北之旅。

有一次，一位 75 歲、遠從澳洲而來的澳籍旅客艾麗森．希林頓（Allison Shillington）帶著尋找父親足跡的心願來台。原來，在二戰期間，她的父親曾被日軍俘虜，送至台灣當礦工。張明石憑著「礦坑」、「台灣北部」等關鍵字，推敲應是當時位於金瓜石的戰俘營。

他們來到金瓜石，循著刻滿名字的戰俘紀念碑，希林頓父親的名字竟出現眼前。現場張明石充當司儀，喊了立正敬禮，以簡單隆重儀式紀念這位二戰勇士，讓希林頓當場淚流滿面。

感動自己，也感動旅客

「我當下也好激動，」張明石說，「不要小看自己這個小螺絲釘。熱愛土地，讓自己感動，也一定能感動到旅客。」

昂齊旅行社業務陳運萱透露，由於張明石年紀長，在行程出發初始，有些顧客會私下向旅行社反映：「你們怎麼派出這麼高齡的同事？」但旅程結束之後，客人總會給予正面評價，稱讚這位旅遊達人上通天文、下知地理，確實有兩把刷子。

「年齡不是問題，他活力十足，看起來像 5、60 歲。」上順旅行社董事長李南山說。我們走逛九份老街，他的腳程快到我追不上，還能邊爬樓梯邊導覽，完全臉不紅氣不喘。

儘管已是資深的領隊、導遊，如今張明石接到導覽任務，仍然做足功課，備妥豐富故事給旅客。外語領隊導遊黃國盛在職前訓練時，曾參加張明石開授的戶外見習課。「有些資深導遊是平鋪直敘介紹景點，不帶感情；但張老師就像第一次來到這個地方，興奮的跟我們說故事。」黃國盛說。

就連講解超過近千次的台北 101，張明石都能變出新的口訣：「Taipei」—新科技（New Technology）、藝術品（A Piece of Art）、創新力（Innovation）、好地方（A Good Place for People）、環境永續（Environment）與台灣身分認同（Identity），向外國旅客解釋這座建築的多重意義。

「我現在把工作當成養生和娛樂，每次都有新的收穫，」張明石說，「和客人交朋友，讓他們快樂出門、平安回家。」這是他深愛導遊工作的秘訣：永遠當作第一次。

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來源：《商業周刊》 1693 期

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