〈亞泰法說〉CIS模組總產能今年將擴充11% 年產出將達3000萬套

亞光集團旗下亞泰影像 (4974-TW) 總經理吳淑品今 (23) 日指出，今年將再擴充總產能 11%，全年總產能將從目前 2700 萬套，增加為 3000 萬套，滿足客戶需求。

亞泰影像去年緬甸廠區產能完成擴充，每月產能已達 110 萬套，緬甸廠區今年每月產能將擴充到 130 萬套；總體今年資本支出規劃為 5000 萬元到 1 億元，整體產出數量持續提升。

亞泰影像第一季營收為 7.93 億元，年減 0.88%，毛利率為 15.23%，季增 0.72 個百分，年增 2.65 個百分點，稅後純益 8914 萬元，創同期新高，季增 63.94%，年增率 60.69%，每股純益為 1.23 元，其中來自緬甸的營收貢獻為 57%，深圳為 43%。

吳淑品也指出，緬甸廠 4 月因潑水節假期及防疫等因素，休假日數長達 12 天以上，因此產能調配改由中國深圳廠產線支援，初估 4 月營收可能略低於去年同期 5 億元，但客戶端第二季訂單暢旺，整季營收估追平去年同期。

吳淑品也強調，亞泰影像已備妥第二季生產所需等零組件，少數不足等零組件積極追加中。

亞泰影像是全球第二大的多功能事務機 (MFP) 彩色影像感應器 (CIS) 製造商，年產能 2700 萬套，第一季營收 7.93 億元計算，MFP 應用占 93%，掃地機器人測應用占 5-6%，其他為醫療、驗鈔等應用。

亞泰影像去年稅後純益約 3.58 億元，年增 6%，再創新高，每股純益達 4.94 元，董事會通過擬配發每股 3.3 元現金股利。

吳淑品表示，疫情擴散且狀況不明，以掌握現金因應為主，不考慮提高股利發放額度。