美元保單前2月逆勢熱賣年增11% 人民幣保單買氣直落年衰近7成

金管會最新公布外幣保單銷售現況，美元保單逆勢熱賣，截至 2 月底，新契約保費收入達 30.48 億美元，年增 11%，但澳幣保單和人民幣保單買氣都直直落，尤其人民幣保單新契約保費收入前 2 月年衰近 7 成。

金管會最新公布，壽險業今 (2020) 年累計截至 2 月底，外幣保單新契約保費收入折合約新臺幣 979.98 億元，其中投資型保險折合約新臺幣 262.82 億元、占比約 27%，傳統型保險折合約新臺幣 717.16 億元、占比約 73%。

若以幣別來看，美元保單新契約保費收入約 30.48 億美元 (折合新台幣約 924 億元)，年增 11%，其中投資型保單約 7.44 億美元、占比約 24%，傳統型保險約 23.04 億美元、占比約 76%。

澳幣保單新契約保費收入約 1.29 億澳元 (折合新台幣約 25 億元)，年減 44%，其中投資型保險約 0.48 億澳元、占比約 37%，傳統型保險約 0.81 億澳元、占比約 63%。

人民幣保單新契約保費收入約 4.48 億人民幣 (折合新台幣約 19 億元)，年減 69%，其中投資型保險約 3.90 億人民幣、占比約 87%，傳統型保險約 0.58 億人民幣、占比約 13%。

金管會表示，保險業銷售該等保單時應瞭解及評估消費者對匯率等相關風險承受能力，並落實招攬人員管理、商品資訊揭露及商品適合度政策，以利本項業務穩健經營及維護消費者權益。