除弊興利求貢獻 郭台銘下重手裁員 親手接掌M次集團

鴻海 (2317-TW) 集團創辦人郭台銘近年投入百億元資金，成立鴻海健康科技事業群 (簡稱 M 次集團)，據鏡週刊報導，因集團虧多賺少，郭董為除弊興利，上周突然宣布裁撤 M 次集團總部，估有近百名員工恐面臨失業，未來將親自接掌 M 次集團。

鴻海對此表示，公司組織圖中已沒有 M 次集團，這只是之前的俗稱，並非公司實體事業群。

週刊報導指出，M 次集團先前投資眾多生技公司，10 多家中僅 3 家獲利，郭台銘發現決定下重手整頓，並要求集團負責人，也就是曾馨瑩姊夫，將旗下的 10 多家子公司只留賺錢的，剩下全都整併與裁撤。

郭董此次下重手，外界解讀，與郭董過往統治 4.6 兆的鴻海帝國有關，由於各事業群均以賺錢為目標，經營績效不佳就是要檢討、做處理，因此決定裁撤賠錢公司。

據了解，郭台銘未來預計，以個人名義投資的 M 次集團將與鴻海進行切割，自行接掌並藉此擴展永齡生醫版圖，循過往投資面板的群創一樣，待事業體獲利後，再由鴻海投資。

不過，郭台銘未親自回應，永齡基金會則表示，大健康事業在現今與未來都會有成長機會，「除弊興利」是經營事業不二法門，相關整併都以事業長遠發展為考量，若有裁撤員工的需求皆依相關法令合法辦理。

至於現階段，M 次集團將留下康聯、永悅健康與睿田等 3-4 家獲利公司，其他的公司恐面臨裁撤或整併至獲利的公司中。

郭台銘在 2012 年將樂活養生健康事業群交由姊夫吳良襄統領，後來改名為健康科技事業群，投資像是康聯、康儀、康誠等康字輩；永悅、永曜等永字輩；睿田、睿健、睿軒等睿字輩的子、孫公司，郭台銘近 10 年來也已用個人與永齡健康基金會名義投資健康事業達近百億元。