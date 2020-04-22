

◆盤勢分析

1. 周二 6 月交割 WTI 原油期貨一度大跌 70%，最低觸及 6.5 美元，美股市場恐慌情緒未平復，四大指數全數下跌，跌幅介在 2.67%~4.73% 之間，其中以費半指數跌勢最重，而台積電 ADR 則下跌 2.32%。美國總統川普已宣布，政府將制定一項計畫，為石油天然氣產業提供援助資金。

2. 因油價波動劇烈、市場擔憂情緒升溫，台股加權指數遭逢賣壓，早盤開低之後未能止穩，指數跌幅於盤中擴大，雖少數具有利基題材之生技、連接器族群相對強勢，但盤面上個股跌多漲少，終場加權指數下跌 298.29 點，收在 10,288.42 點，跌幅達 2.82%，成交金額則為 1839.82 億元，三大法人合計賣超 291.49 億元：外資賣超 242.46 億元、投信賣超 8.38 億元、自營商賣超 40.64 億元。

3. 以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價跌量增，量能結構較不利多方，後續不宜再價量背離，否則不排除回測月線的可能。

（2）均線：目前指數跌破 10 日線 (約 10,314 點) 附近，下檔波段支撐可以月線 (約 9,960 點) 為守，上檔壓力留意季線 (約 10,800 點) 附近。

（3）技術指標：KD 於高檔區死亡交叉，短線漲幅已大、跌破 10 日線之個股須慎防風險。

4. 周二櫃買指數跌幅 2.31%，收在 128.73 點，跌幅小於加權指數，目前回測 10 日線 (約 128.40 點) 附近、但尚未跌破，短線上若跌破 10 日線，留意 k 棒是否能拉出下影線。

5. 觀盤重點：油價波動劇烈使市場恐慌情緒升溫，目前台股短線上失守 10 日線、且封閉 4/17 之向上跳空缺口，現階段建議於操作面上不宜追高，並多加注意資金比重控管，另外上市櫃公司將公告 2020Q1 獲利，建議須留意手中持股之基本面表現，後續選股方向，可關注連接器、生技、氮化鎵（GaN）、伺服器，以及低基期之高殖利率股。

6. 新加坡石油交易商興隆集團（Hin Leong Trading）傳積欠 23 家銀行 38.5 億美元，2891 中信金旗下中信銀對其授信約 9,100 萬美元，折合新台幣約 27.41 億元，公司指出目前已與興隆集團協調中。

7. 散熱大廠 3324 雙鴻 21 日召開法說會，公司指出 3 月開始就有筆電急單，訂單能見度看至 6 月，動能將能延續至第 3 季，下半年若疫情能控制住，加上 5G 趨勢沒有改變，智慧手機市場仍有大有可為。

8. 記憶體封測廠 6239 力成 21 日召開法說會，第一季受惠於 DRAM 及 NAND Flash 出貨暢旺帶動封測訂單轉強，營收 188.12 億元，每股淨利 2.10 元，創歷年同期新高。

9. 防疫帶動居家工作、線上教學趨勢，帶動筆電需求強勁，IC 設計商 2458 義隆旗下筆電相關晶片出貨攀升，第 2 季業績有望優於首季，義隆將在下周二（28 日）舉行法說會。