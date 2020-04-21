個股分析／晶電Mini LED即將大爆發

中國大陸疫情最嚴重的武漢已經於 4 月 8 日解除封鎖，歐洲兩大疫情震央義大利和西班牙確診人數也已通過拐點，開始計畫逐步解除封鎖。目前全球最大重災區剩下美國，而美國的新增確診已連續多日下滑，疫情最嚴重的紐約也開始考慮解封；如果未來紐約州能夠解封，是否也就暗示美國疫情可能已經見頂？美股近日不因疫情嚴重而下跌，反而強勢反彈，而台股在清明連假後大漲近 800 點，那指及費半已經收復年線，大盤有機會挑戰年線「萬一」；股價永遠反映未來，Q1 財報短暫反應，重點是 Q2 的展望，歐美疫情 3 月爆發，4 月開始需求恐將急凍，因此 Q1 財報好還不夠，如果 Q2 營收下滑，股價拉回的壓力就會較大，反之 Q2 業績能打敗歐美疫情的利空，股價反彈的續航力就會更強，5G 基站、雲端伺服器、NB 與平板供應鏈以及生醫防疫四大族群有望第二季業績勝過第一季 (生醫我會另闢專欄討論)。

欣興 ABF 產能持續滿載

近期傳出 ABF 載板訂單大增，產能滿載到第三季，就是因為 ABF 載板大量運用在 5G 基站和雲端伺服器；中國大陸復工後全力推動 5G 基站建設，而雲端伺服器也受惠疫情需求逆勢增長。南電 (8046-TW) 股價領先大盤創新高，是 ABF 三雄中最強的，原因就在於其產品多用於網通與伺服器，受惠最為直接；再加上大股東南亞 (1303-TW) 持股近 67％，具有籌碼集中的優勢，預估南電今年 EPS 將有 2-3，遠超去年的 0.48。另一個 ABF 龍頭是欣興(3037-TW)，目前產量居全球之冠，照理說受惠應該最大，但由於籌碼沒有南電集中，且產品多用於手機供應鏈，因此受到的負面影響較大。但預估今年欣興 EPS 能夠達到 2.5-3.5，EPS 不輸南電；如今南電股價已飆破 60 元，還在 30 多元的欣興比價空間也就拉大了。

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