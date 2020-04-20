

◆盤勢分析

1. 美國吉利得科學旗下「瑞德西韋」的早期新冠臨床試驗證實，能幫助重症患者快速好轉，以及美國總統川普發布重啟經濟指南，分三階段實施，宣稱美國有多達 29 個州可能較快地復工。美股四大指數收漲，漲幅介於 0.87% 至 2.99%，但科技股漲跌互見，Apple 下跌 1.36%，美光、台積電 ADR 收漲。

2. 在台積電繳出優於預期的第一季成績單，以及美國傳「瑞德西韋」用藥見成效，雙利多帶動下，台股開高上攻，指數最終上漲 221.56 點，漲幅 2.14%，收在 10,597.04 點，成交金額為 2,316.65 億元。三大法人合計買超 235.88 億元，外資買超 203.94 億元、投信買超 24.92 億元、自營商買超 7.02 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價漲量增，結構有利於盤勢，後勢需價跌量縮，價漲量增。

（2）均線：短撐為 5 日線 (約 10,370 點) 附近，壓力為季線 (約 10,850 點) 附近。

（3）技術指標：KD 交叉向上，9 日 K 值高於 80，進入超賣區，提防漲多回檔的可能。

4. 櫃買指數漲幅 0.06%，收在 130.75 點，漲幅落後加權指數。支撐為 127 點附近，壓力為季線 (約 134.3 點) 附近，KD 交叉向下，9 日 K 值高於 80，進入超賣區，提防漲多回檔的可能。

5. 觀盤重點：指數續創波段新高，沿 5 日線一路走強，因此 5 日線未跌破前，方有機會向上挑戰季線，指數反彈逾兩千點，操作建議控制持股比重，預防高檔風險，短線台股選股方向可留意半導體、車用、高殖利率、內需、主機板、生技醫材等。

6. 市場預期 iPhone 12 系列手機，其中二款將同步支援 Sub-6GHz 及 mmWave（毫米波），並搭載全新設計的天線封裝（AiP）模組。據供應鏈消息，蘋果 AiP 模組訂單由台灣及韓國供應商分食，其中，日月光投控（3711）及景碩（3189）已取得多數訂單。

7.4966 譜瑞 - KY 一直都以高速訊號傳輸介面大啖 Macbook、iPad 訂單，隨著蘋果第二季相關產品出貨看俏，除此之外，瞄準資料中心、伺服器市場的 PCIe 通道 Retimer 晶片已經準備就緒，市場預期英特爾下半年將推出新款伺服器處理器 Ice Lake，屆時可望引爆伺服器平台更新需求，挹注營運。

8. 微機電（MEMS）麥克風廠鈺太（6679）在居家辦公、居家教育需求推動下，麥克風訂單拉貨強勁。相關防疫電子產品需求逆勢成長，其中筆電更成為居家隔離、居家教育的必備產品，全球前五大品牌下單力道優於第一季表現，因此相關零組件出貨可望持續成長。

9. 隨著大陸疫情獲得控制，雖然目前運價離成本價還有一段距離，但是期貨市場運價與一年長約都已達獲利水平上下。擁有最多海岬型船的 2605 新興、2606 裕民與 2612 中航第二季獲利將會明顯拉升。